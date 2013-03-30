مغتصب الطفلة التونسية يقاضي مدير سجن المرناقية

اشتكى مغتصب الطفلة ذات السنوات الثلاث في تونس من تعنيف أعوان سجن المرناقية، معلنا رفع دعوى قضائية ضد مدير السجن، بحسب صحيفة "الصابح نيوز".

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطّلعة، إنه "تم جلب المتهم باغتصاب طفلة الثلاث سنوات بروضة أطفال بالمرسى إلى مكتب التحقيق 22 المتعهد بالقضية، وذلك استجابة لطلب محاميه الذي قال إن موكله تعرض إلى اعتداء بالعنف من قبل أعوان سجون بسجن المرناقية أين يقيم المتهم، وقد تعذر على القاضي اليوم عرض المتهم على الدكتور منصف حمدون ليتبين أنه تعرض فعلا للعنف أم لا، فطلب القاضي من مغتصب الطفلة أن يودع شكاية لدى وكيل الجمهورية بتونس".

وحسب الصحيفة، فقد أودع اليوم المتهم شكوى لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد بعض أعوان السجون بسجن المرناقية الذين عنفوه على خلفية اغتصابه لطفلة الثلاث سنوات وضد مدير السجن أيضا.

وأحدث خبر اغتصاب طفلة في الروضة على يد هذا الحارس، ضجة كبرى في تونس، لم تنته لحد الآن، وسط مطالبات بإقالة وزيرة المرأة سهام بادي، بتهمة محاولة حماية أصحاب الروضة.