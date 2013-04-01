محاميه الفرنسي: البغدادي المحمودي تعرض للتعذيب

أكد المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور أنه وكيل الدفاع عن البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق، رغم نفي الأخير لذلك.

وقال لـ"العربية": "يجري التلاعب بتصريحات البغدادي، ولدي رسالة من عائلته تؤكد على تعييني محاميا له إلى جانب محامين تونسيين".

ويجزم المحامي أن البغدادي المحمودي ليس حراً في التصريحات التي يدلي بها، ولذلك فإن الكلام الذي ينقل عنه عبر السجن يتم التلاعب به.

وأكد المحامي الفرنسي أن "المحمودي تعرض للتعذيب، ونحن متأكدون من ذلك وخصوصاً في بداية اعتقاله، ولكن وضعه الآن أكثر استقراراً، وربما يعود السبب لحديثنا في الإعلام".

ويضيف: "هو ينفي أنه تعرض للتعذيب وينفي أنني محاميه، وهذا خطأ، وهنا يمكننا التساؤل حول مدى مصداقية وصحة تصريحاته".