كذبة أفريل ومجلس القضاء

أوردت التقارير الصحفية والأمنية أمس، أن لص مجلس قضاء العاصمة، سرق 4 أجهزة إعلام آلي و 4 وحدات مركزية، وهو شاب، كان يتابع قضايا بعض أصدقائه، لكنه نام ولم يستفق إلا بعد أن غادر الجميع المجلس، فقام باقتحام 10 مكاتب في 3 طوابق مختلفة، وسرق ما سرق وباعه في السوق .. هذه ليست كذبة أفريل.. فقط علينا بتصحيح الوقائع، الشاب المتابع قضائيا، غرق فعلا كملاك في نوم عميق دون أن يزعجه أحد، وبدأ يحلم ويحلم بجزائر جميلة وعادلة والحقوق فيها متساوية، وبأنه أصبح بطلا وكشف كل قضايا الفساد، بعد أن سرق أجهزة إعلام آلي من مجلس قضاء العاصمة، وعندما استيقظ من حلمه، أراد أن يحققه، لكن هناك من تهمّهم أكثـر الملفات فاستولوا على حلمه..

لا تعتقدوا أن هذه ''كذبة أفريل'' وإن تزامن موعدها مع مطلع شهر أفريل.. ففي الجزائر لسنا بحاجة لممارسة هذا النوع من الألعاب، فقد تجاوزناه لأن الحقيقة عندنا فاقت كذبة أفريل ولا تقتصر على شهر واحد، نحن نكذب على بعضنا طيلة السنة وبأدهى وأمرّ الأكاذيب، بل إن الجزائر كلها عبارة عن ''بالان أفريل''.. فهل يصدّق أحد أن الجزائر أكبر بلد إفريقي مساحة، فقير؟ البلد الوحيد الذي يصل طول شريطه الساحلي إلى 1600 كلم في آخر مسح جغرافي، والسردين بـ600 دج.. والبلد الوحيد الذي استغرق 30 سنة في حفر 9 كلم فقط للميترو.. البلد الوحيد الذي يمكن فيه فتح بنك ثم أخذ الأموال والهروب إلى الخارج دون أن يطالب برأسك أحد.. البلد الوحيد الذي احتفظ بوزير التربية 20 سنة، فدرس في عهده الآباء والأبناء وربما الأحفاد أيضا.. البلد الوحيد الذي إذا فشلت أو سرقت أو كذبت أو وشيت ترقّى إلى منصب أفضل.. البلد الوحيد الذي ما زال يملك قناة واحدة مستنسخة 5 مرات، وتلفزيون يحتفل كل عام باستعادة السيادة على مقر ورثه عن الاستعمار، وفوق ذلك ترفض حكومته فتح مجال السمعي البصري في، .2013 البلد الوحيد الذي تصبح فيها نائبا دون أن تمارس السياسة يوما، وتؤسس حزبا ويفوز بالانتخابات النيابية بعد ثلاثة أشهر من تأسيسه؟

البلد الوحيد الذي نال استقلاله ولم يكن فيه بورجوازي واحد وبعد 20 سنة فقط من تحرير الاقتصاد، أصبح فيه من يملكون قصورا في أمريكا؟ البلد الوحيد الذي يملك جنوبه ثروات هائلة وبقي 50 سنة خارج مجال التنمية والتغطية وحتى التسمية وبعد انتفاضته أطلقوا عليه اسم شرذمة؟ البلد الوحيد الذي يطبّق نظام السوق وفيه الأسواق بلا نظام.. البلد الوحيد الذي يغيّر مسؤولوه العملة في السوق السوداء، رغم أن ذلك مناف للقانون الذي وضعه هؤلاء المسؤولين؟

البلد الإسلامي الوحيد الذي ليس فيه طائفية دينية بل طائفية نقابية، بعد اعتماد نقابة للدعوة إلى الله؟ البلد الوحيد الذي يصرّح وزير داخليته ثم في اليوم الثاني يكذّب نفسه؟ البلد الوحيد الذي لا يتقن مسؤولوه لغة بلادهم الرسمية وإذا تحدثوا بها فالأفضل أن تحضر مترجما في الأخطاء اللغوية بدل مترجم لغات..

البلد الوحيد الذي يبرر خسارة فريقه في منافسات رسمية بـ''قلة تجربة عناصره''، رغم أن البعض يشبّهه بفريق برشلونة الإسباني؟

البلد الوحيد الذي تصل فيه نسبة الشباب أقل من 35 سنة إلى 70 بالمائة، و90 بالمائة ممن يسيّرونه أكثر من 70 سنة؟ البلد الوحيد الذي فيه كذبة أفريل حقيقة كالحقائق التي أوردناها وأصبحت ''بايخة'' ومملة و''سامطة'' وبلا طعم

* نقلا عن صحيفة "الخبر" الجزائرية.