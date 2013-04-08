"العربية.نت" تنشر الخارطة السياسية في تونس بعد عامين من الثورة

لئن طبعت انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012 في تونس بطابع التشتت وكثرة المرشحين المستقلين والقوائم الحزبية التي فاق عددها 1600 قائمة، بحسب الإحصائيات الصادرة عن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، فإن ما سيميز الانتخابات القادمة هو قوائم أطراف وتحالفات سياسية, بدأ بعضها في البروز وبعضها الأخر ما زال يطبخ سياسيا على نار هادئة.

من منطق الأحزاب إلى العمل الجبهوي

وكان لنتائج الانتخابات الماضية عميق الأثر في تعاطي المعارضة مع مسألة الوحدة, خاصة أن التشتت كان أهم أسباب الهزيمة أمام حركة النهضة, فسعت القوى اليسارية والقومية التقدمية إلى العمل على التكتل ضمن جبهة واحدة تحت مسمى "الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة" ووقع الإعلان عنها في 7 أغسطس/آب الماضي.

وتقدم الجبهة الشعبية نفسها في بيانها التأسيسي باعتبارها طريقا ثالثا في مواجهة الاستقطاب الثنائي بين النهضة وحزب نداء تونس، وتبدي الجبهة حرصا على إنقاذ تونس وثورتها وأنها ليست جبهة للاحتجاج بل جبهة لحكم البلاد.



وفي مقابل ذلك، سعت القوى الليبرالية إلى التوحد في جبهة سياسية انتخابية تحت مسمى "الاتحاد من أجل تونس "، وهي تضم كلا من حركة نداء تونس التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي والحزب الجمهوري، الذي هو في الأصل عملية توحد بين الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس، وضمت أيضا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمل الوطني والحزب الاشتراكي.



ويؤكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في تصريح لـ"العربية.نت" أنّ الأزمة التي تعيشها المعارضة اليوم من شأنها الدفع نحو مراجعة استراتيجية وتطوير وسائل عملها في اتجاه بناء أقطاب حقيقية وتكوين علاقات قوية مع الرأي العام، مضيفا بقوله: "إنّ الفترة القادمة هي فترة إنقاذ المعارضة لدورها وتعزيز مكانتها وكسب ثقة عامة الشعب لتكون فاعلة لمصلحة الوطن".



الترويكا الحاكمة.. نحو دعم التحالف

ولا تفوت قيادات "الترويكا" الحاكمة والمتكونة من حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي، أي فرصة ليؤكدوا أن تحالفهم استراتيجي وليس وقتيا رغم ما ينشب بين الحين والآخر بينهم من خلاف حول عدد من القضايا خاصة في مستوى رئاسة الجمهورية وقانون تحصين الثورة، أو ما يعرف بالعزل السياسي.

غير أن حزبي المؤتمر والتكتل قد عصفت بهما "أمراض" ما بعد الانتخابات, فقد انشق عن المؤتمر عدد من قياداته، منهم من التحق بـأحزاب أخرى والغالبية الباقية شكلت حزبا جديدا باسم "حركة وفاء" بقيادة الأمين العام السابق للحزب عبدالرؤوف العيادي, أما التكتل الديمقراطي فقد شهد العشرات من الاستقالات القيادية والقاعدية احتجاجا على مسايرته لسياسات حركة النهضة، بحسب تعبير المستقلين.



ويرجح مراقبون التحاق بعض الأحزاب السلفية الحركية النائية حديثا بالثلاثي الحاكم في الاستحقاق الانتخابي القادم، كجبهة الإصلاح وحزب الرحمة السلفي.

أحزاب من خارج اللعبة

وبخلاف أحزاب السلطة والمعارضة، فإن نوعا آخر من التشكيلات السياسية الناشطة في تونس تمارس العمل الحزبي وتعارض الجميع، حكومة ومعارضة, فهي وبحسب أدبياتها لا تؤمن بالديمقراطية وترفض المشاركة في الانتخابات، بل تعتبرهما طاغوتا يعبد من دون الله كتنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي وحزب التحرير الإسلامي.

وفي هذا السياق يقول رضا بالحاج، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير لـ"العربية.نت" إن "الخلافة هي أم الفرائض وهي كامنة في الأمة غير أنه يتم الالتفاف على رغبة الناس في الخلافة بتعبيرات غربية جاهزة، وظيفتها الامتصاص كالديمقراطية ''وهي لعبة'' والاشتراكية ''وهي وهم'' والليبرالية، وهي كارثة".