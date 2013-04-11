خارج مجال التغطية

إذا أردت أن تعرف مآل دولة ما أو مجتمع، مهما كان، لا تذهب بعيدا، ما عليك إلا النظر إلى مستوى النقاش الدائر فيه، وملامسته لقضايا المجتمع، سواء الفكري إن وُجد أو الثقافي، أو السياسي والاقتصادي، لتدرك في أي اتجاه يسير المجتمع أو الدولة، نحو أفق مظلم، أو نحو التغيير، أو مزيد من التقدم.

إن جولة سريعة حول ما يدور في الجزائر، تضعنا في صورة عن مدى خطورة الوضع، وعدم قدرتنا، كمجتمع مدني ونظام، على الوصول إلى رؤية واضحة لما نريد، وماذا ننتظر من الحاضر ومن المستقبل. زد على ما سبق انحدار مستوى النقاش، سواء في المجتمع أو في الإعلام أو بين السياسيين، وانحرافه عن القضايا الأساسية، وهذا هو الأخطر، خاصة ونحن على موعد مع تعديل الدستور الذي ينتظره الجزائريون منذ وقت، وطرح السؤال الجوهري من يخلف فخامته إن قرّر عدم الترشح، وما هي البرامج التي يمكن من خلالها أن نجنّب الجزائر الانفجار النووي القادم، على كل الأصعدة؟ يصل مستوى النقاش في الدول المحترمة، إلى طرح التساؤلات الجوهرية، لما يشغل المواطن حاضرا، ويُهوّن عليه مشاكل الحياة، وحتى مستقبلا، والإشكاليات الاستشرافية على بعد 50 سنة، والبحث عن الحلول لأزماته المتوقعة. بينما يُصاب المتصفح لنقاش السياسيين الجزائريين في المدة الأخيرة بالغثيان، ويخاف فعلا على مستقبل الجزائر. فبينما انسحب أحمد أويحيى في صمت، وسُحِب البساط من تحت عبد العزيز بلخادم وصمت، نقرأ الخرجة الأخيرة لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي اكتشف بعد 50 سنة من الاستقلال أن من يحكم الجزائر ''مجهول''، واكتشف الجزائريون أن من يسيّرهم إلى الكارثة هي تلك المخلوقات الفضائية الخضراء التي نراها في الأفلام الخيالية أو مخلوقات خرافية، وقدر محتوم علينا أن نقبلها. وإذا كان تواتي يخاف أن يسمي الأشياء بمسمّياتها، فليسكت أو يقدم تحليلا واقعيا وموضوعيا للوضع والاقتراحات والحلول.. للأسف، يتعامل بعض رؤساء الأحزاب مع الشعب الجزائري كمراهق سياسي، لا يعي وضع بلاده. ويخرج علينا للعلن، من جهة أخرى، الصراع بين كل من الأمينتين العامتين لحزب العمال، لويزة حنون، وحزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، حول فتيات تونسيات تعرّين على الفايسبوك.. يعني أن السيدتين نعيمة صالحي ولويزة حنون، لم تريا كل ما يحدث بالجزائر، ولم يتصارعا في برامج تهم الجزائريين.. أينقص الجزائر مشاكل وقضايا كان يمكن أن تدلوا فيها بدلوهما إلا قضية نضال المرأة التونسية وبعض الفتيات على الفايسبوك.. ما دخل لويزة حنون في التونسيات، وما دخل نعيمة صالحي إن انتقدت لويزة هذه القضية، وأعطت رأيها في موضوع معين؟ هل هي مجرد خبطات إعلامية للبروز، ولو من فراغ؟ الجزائر على فوهة بركان، ولالا نعيمة ولالا لويزة تتصارعان من أجل قضية تونسية لا علاقة لنا بها.

ونختم برئيس ''حركة مجتمع السلم''، أبو جرة سلطاني، الذي بقي في الحكم مع الائتلاف الرئاسي سنوات عديدة، وشهدت هذه الفترة أكبر الاضطرابات، وموجة فساد مست كل القطاعات وإصلاحات متعطلة، يخرج علينا باستنتاج غريب أنه يخشى، بعد فضيحة سوناطراك، أن يكون رأس الفساد رئيسا مستقبليا للجزائر.. يا أخي الكريم، ألم تر هذا الفساد عندما كنت في الحكم؟ وهل الشعب بحاجة لتحدثه عن ذلك؟ ماذا ستقدم لنا من بديل؟ كيف سنواجه هذا الفساد؟ كيف ستتعامل مع المفسدين إن ترشّحت وفزت؟ هذه الأسئلة التي تهم الجزائريين، أين القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية يا سادة، أم أن فاقد الشيء لا يعطيه.. وربما هذه الحقيقية الأولى التي يجب أن يدركها الجزائريون، ويبحثوا عن بديل لكم أولا.

نقلاً عن صحيفة "الخبر"