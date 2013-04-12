انتهاء التحقيق مع خلية تجنّد مغاربة للقاعدة في الجزائر

أنهى قاضي التحقيق، في محكمة قضايا الإرهاب في "سلا" قرب الرباط، التحقيق الابتدائي والتفصيلي مع أفراد خلية كانت تنشط في مجال استقطاب وتجنيد شباب مغاربة للالتحاق بمراكز تابعة لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الجزائر".

وأجرى قاضي التحقيق مواجهة بين أفراد هذه الخلية المكونة من 11 عنصراً٬ 10 منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تحديد تاريخ إحالتهم على المحاكمة في محكمة قضايا الإرهاب في المغرب.

وسبق لوزارة الداخلية أن كشفت في وقت سابق، أن فرقة من النخبة من الشرطة المغربية تمكنت بتنسيق مع المخابرات الداخلية المغربية، المعروفة تحت اسم "المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، فككت خلية تتكون من 6 أفراد ينحدرون من مدينة فاس وسط البلاد٬ نشطت في استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بالفكر الجهادي، للالتحاق بمعاقل القاعدة في الجزائر.

وأوضحت التحريات الدقيقة أن "هذه الخلية قامت بتجنيد هؤلاء المتطوعين بتنسيق مع أحد عناصرها المتطرفة الذي ينشط في الداخل الجزائري، من أجل تسهيل عملية تسللهم إلى الجزائر عبر الحدود البرية المغربية - الجزائرية".