خليل: أتجول بكل حرية وأتواصل مع مسؤولين جزائريين

كشف وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي يعتبره البعض طرفا رئيسا في ما يسمى بفضيحة سوناطراك 1 و2، أنه "لم يستدع من أي طرف لا قضائي ولا أمني من أجل التحقيق معه أو طرح أسئلة عليه فيما يسمى بفضيحة سوناطراك".
وقال مصدر مسؤول لصحيفة "النهار" الجزائرية، إن الوزير خليل تحدث مع مقربين منه وأوضح لهم أنه غير معني بأية قضية إلى حدّ الآن، وأنه لا القضاء الجزائري ولا الإيطالي استدعياه للمثول في إطار التحقيقات.
وأكد خليل أنه "لايزال لحدّ الآن وزيرا سابقا ومن الإطارات السامية للدولة الجزائرية، لكنه لم ينف استعداده للمثول أمام القضاء الجزائري إذا ما تمّ توجيه استدعاء قضائي له".
وقال المصدر المسؤول لـ''النهار''، إن الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل أكد أيضا أنه يتجول بكل حرية في جميع البلدان من دون أن يوجّه له أي استدعاء من أي جهة أمنية أو قضائية، في إشارة إلى العدالة الجزائرية والإيطالية.
وأكد ذات المصدر أن الوزير خليل يتواصل مع عدد من المسؤولين الجزائريين بصفة عادية، وأن الوزير السابق ظهر واثقا من نفسه من خلال تركيزه على عدم وجود أية أدلّة تُدينه شخصيا، خاصة وأنه يتكلّم بصفة وزير سابق وإطار سامي في الدولة وأنه مستعدّ أن يمثل أمام القضاء الجزائري كشاهد في القضية في أي وقت يتم استدعاؤه.
وأضاف المصدر أن الوزير خليل مستعد في هذه الحالة ليقول ما يتوجّب قوله في حدود ما يعلمه عن تفاصيل القضية.