تونس تلغي رخص العمل وتمنح حق الملكية والإقامة للجزائريين

أشاد سفير الجزائر بتونس، السيد عبدالقادر حجار، الأحد، بتونس بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس والمتمثلة في منحهم الحق في الملكية ومزاولة النشاطات المهنية والحق في الإقامة، وبالتالي تجاوز كل المعوقات التي عانت منها الجالية الجزائرية في السابق.

وحسب ما أوردت "الخبر" الجزائرية، لفت حجار، بمناسبة افتتاح المداومة البرلمانية للنائب في المجلس الشعبي الوطني، السيدة أميرة سليم، بالعاصمة التونسية، إلى أن الجهات الرسمية التونسية أطلعته على العديد من الملفات الخاصة بتجديد الإقامات أو قبولها لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين فوق تراب تونس.

كما أشار السفير الجزائري إلى أن السلطات التونسية قامت أيضاً بـ"إلغاء رخص العمل والتملك التي كانت إجبارية في السابق".

وفي معرض حديثه عن علاقات التعاون الثنائي بين البلدين شدد الدبلوماسي الجزائري، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، على أهمية "توسيع مناطق العبور بالنسبة للسياح الجزائريين وتخفيض الإجراءات أمام المسافرين في الاتجاهين".

كما أبرز عبدالقادر حجار الدور الهام الذي تضطلع به مثل هذه المداومات البرلمانية في الإنصات إلى انشغالات المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج ونقلها للسلطات المعنية.