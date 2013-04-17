حين وصف «الرفيق» محمد الساسي حكومة «إخوان» بنكيران بكونها «ستفشل لأنها ترد على اللكمات بالكلمات»، نسي أن يضيف في تحليله أن بنكيران ملاكم يتقن «كلمة بسمها ولا ضربة بدمها»... وعلى الرغم من كون الساسي قيادي يساري مقتدر واتحادي أصيل، فإننا كمغاربة كنا ننتظر منه أن يلعب دور المعارض لبنكيران كما يقتضي ذلك موقعه وتاريخه، أكثر من أن يكتفي بدور الأكاديمي والمحلل المتابع للوضع، فاللكمات التي يتلقاها بنكيران كان يعتقد، قبل تخطيه عتبة دار المخزن، أنها ستأتيه من «البام» ومن الاتحاديين، ومن باقي اليسار قبل أن يكتشف أن «الدق» الذي تكلم عنه الساسي يأتيه من «جنابو»، واليوم نكتشف حجم عبقرية المخزن عندنا لما أعطى لبنكيران الحكومة و«زادوه معاها» حتى المعارضة، فيما يشبه «جوج بثمن واحد».

لكن «الدق» الذي يتلقاه بنكيران من شباط والعنصر ما هو إلا «ديال بلعاني»، يعني أنها لكمات سينمائية متقنة الإخراج، وحين يكشف وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، في آخر حوار صحفي له، أن زعماء الأغلبية الحكومية «أحيطوا علما منذ فبراير الماضي بالوضعية الاقتصادية وبالإجراءات التي ستتخذها الحكومة بتقليص ميزانية الاستثمار بـ15 مليار درهم»، نتأكد أن الجذبة التي كانت تدور عندنا منذ شهور وأثارت كل هذا الغبار من حولها بين بنكيران والأغلبية لم تكن سوى كاميرا خفية تشبه حكاية ذلك الذئب الذي ضبط يتربص بقطيع غنم ولما سألوه «علاش تابع الغنيمات ؟ قاليهم : ترابهم كاينفع لعوينات».

وبعد شهور من «الصواب والخاطر»، اللذين تكلف الشيوعي وسط الحكومة نبيل بن عبد الله بمهمة القيام بهما، خرج هو الآخر وسط الجذبة ليقول إننا «لسنا في السبعينات أمام حكومة غير شرعية»، لكن وريث علي يعتة نسي أن يدقق أننا تخطينا السبعينات بأربعين سنة والأزمة «هي هي»، وكحكومات سنوات الرصاص يوجد بجانب نبيل بن عبد الله وزراء بدون حقيبة ووزراء «دار الورثة» من التقنوقراط، وحتى رجالات المخزن من بقايا سنوات الرصاص لازالوا أحياء يرزقون يحكمون مع حكومة «الإخوان». وكم كانت البرلمانية وقيادية حزب «البام»، خديجة الرويسي، دقيقة في تصريحها قبل يومين حين قالت: «لو كنا في سنوات الرصاص لأمر بنهاشم باختطافي ولقال لهم: ديو عليا الرويسي فين تتربا»، فمدير السجون عندنا هو اللكمة الحقيقية التي لا يرد عليها بنكيران، وكما كان بالأمس على مكتب عبد الرحمان اليوسفي مسمار اسمه البصري، يوجد اليوم بجانب بنكيران رجل من حكومات السبعينات اسمه بنهاشم لازال يمارس مهام عمومية على رأس إدارة السجون بالرغم من كونه بلغ من العمر 77 سنة بدأها قائدا في الداخلية سنة 1971 ثم عاملا زمن البصري والدليمي من 1975 إلى غاية 1997 ليتحول بعدها إلى مدير عام للأمن الوطني، وبقية الحكاية تعرفونها... يوم يتقاعد بنهاشم سينظم بنكيران حفلة شاي على شرفه كما نظمها اليوسفي للبصري.

وفي كل التحليلات السياسية التي ترافق تجربة بنكيران يبقى خالد الجامعي أقرب إلى الحقيقة حين يقول بأن «المخزن يبقى في العربة ويغير الحصان»، ولأن العلف واحد فكل الخيول تأكل منه، لكن الغريب هو صمت بنكيران أمام كل هذا «العجاج» الذي يحجب الرؤية، فواجب خروج رئيس الحكومة للحديث في وسائل الإعلام الوطنية لايزال فرض كفاية عندنا، ولو جاء صحافيون أجانب لمقابلة بنكيران لفتح لهم فيلا مقر إقامة رئيس الحكومة التي هي ملك للدولة ولطافت عليهم الخادمات بالحلوى والعصير وهن يضعن شعار العدالة والتنمية فوق الملابس كما كشف ذلك شباط.

حالة حكومة بنكيران اليوم تشبه ذلك الخياط الذي «تخبل ليه الخيط»، وبنكيران الذي أراد خياطة الجلابة أعطوه الإبرة في اليد... لكن «البرشمان» بقي خارج الحانوت.

* نقلا عن صحيفة "المساء" المغربية.