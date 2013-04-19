قتلى وجرحى في استهداف سيارة نقل السجناء بليبيا

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، في هجوم شنه مسلحون على سيارة ترحيلات، أثناء قيامها بنقل عدد من السجناء إلى سجن مدينة "تاجوراء"، شرق العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس.

وأصدرت وزارة العدل في الحكومة "المؤقتة"، بياناً أوردته وكالة الأنباء الليبية، استنكرت فيه قيام "مجموعة مسلحة تستقل ثلاث سيارات، بمهاجمة سيارة تابعة للشرطة القضائية، ودورية أخرى مكلفة بالحراسة، أثناء نقل سجناء قضائيين إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الهجوم الذي وصفته الوزارة بـ"العمل الإجرامي"، نتج عنه وفاة أحد الأشخاص، وإصابة شخصين آخرين بجروح بليغة، فيما قام المسلحون الذين لم تتضح هويتهم على الفور، بـ"اختطاف" أحد المساجين.

كما أكدت وزارة العدل أنها "اتخذت كافة الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة، للتعرف إلى الجناة، والجهة المسلحة غير الشرعية التي يتبعونها"، وشددت على أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيها عن هدفها بدعم قيام دولة القانون والعدالة"، بحسب ما جاء في البيان.