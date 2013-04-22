الجزائر.. أزمة الجنوب والإعلام المنافق

احتجاجات الجنوب كشفت مخاوف كبيرة يخفيها الجزائريون عن مدى جدية هؤلاء الشباب في الانفصال.

وبدا الحديث عن التظاهرات في نصف الجزائر الثاني، أي الجنوب، ضرب من "التابو" الذي لا يمكن الاقتراب منه حتى في وسائل الإعلام الحرة التي تدعي حرية التعبير وتفاخر بها بين الدول الإقليمية والعربية.

ولكنها في تغطية أحداث الجنوب المشتعلة نأت بنفسها عن الموضوع وراحت تنقل تفجر الأوضاع هناك، وكأنها حدث في هندوراس أو نيكاراغوا أو في جمهورية البوتان.

وحتى الآن لم تتمكن من نقل حقيقة ما يجري في المنطقة الصحراوية إلى القارئ أو المشاهد الجزائري والعربي المتفاجئ بمصطلح جديد اسمه "حراك الجنوب".

ولكنهم لا يعلمون أن حراك الجنوب هو تنظيم يمني هدفه فصل جنوب اليمن عن شماله كما كان في السابق، أما انتفاضة شباب الجنوب فهي ثورة مطالب اجتماعية لا يمكن أن يجحدها أي كان في حنايا الجزائر.

في البداية، أخذ الإعلام ينقل أخباره تواترا من شهود عيان أو ربما ردد ما يقوله المسؤولون في شمال البلاد, الواهمون بسبب الوهم الذي ينقله لهم المسؤولون المحليون في الجنوب.

وعلى نهجهم سار الإعلام المحلي فكان موقفه متذبذبا فاترا أمام قضية حساسة، ومحايدا في أحايين كثيرة.

إعلام لم يكلف نفسه عناء زيارة جهابذته الذين يطلون يوميا عبر مقالاتهم النارية إلى الجنوب والوقوف على هواجس الشباب المنتفض ضد "الحقرة" والقهر، واعتمد في نقل الصورة المشوهة عن بعض المراسلين الهواة، الذين تنقصهم خبرة العمل الإعلامي وتهيمن عليهم العاطفة والنزق السياسي.

الإعلام المحلي لم يتبنّ قضية الجنوب كما تبنى قضايا أخرى مثل الفريق الوطني الذي تضامن معه في أحداث القاهرة وأم درمان مثلا، فكانت ظاهرة إعلامية نادرة أن تقود وسائل إعلام محلية حربا دبلوماسية نيابة عن الساسة والعسكر أو كما تعاطف مع الربيع الأمازيغي قبل نحو عشر سنوات.

رأى الجمهور الجزائري كيف أن الإعلام الفرانكفوني في الجزائر وقف إلى جانب ما عرف بـ"الربيع الأمازيغي" ودافع عنه، بل زج إعلاميون بأنفسهم في السجون والمعتقلات نصرة لـ"القضية الأمازيغية" التي انتصرت في النهاية بتعديل الدستور والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية 2001.

الإعلام الفرانكفوني شرح أهداف الربيع الأمازيغي وعرّف بمنتسبيه أمام المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، وخصص له المساحات في الصحف والتلفزيون كما فتح أمامه منابر الإعلام الفرنسي في برامج ساخنة دفاعا عن القضية.

حينها لم يجرؤ أحد في السياسة أو الإعلام بوصف الحركة بأنها خارجة عن القانون أو أنها تريد شرا بوحدة الجزائر، والإجابة سهلة جدا ذلك أن الإعلام المحلي تهيمن عليه فئة عنصرية توجه مصالح الجزائر كلها بحسب أهوائها وتوجهاتها التي لم تخدم هذا البلد يوما بل جعلته يقبع في غياهب التخلف والانغلاق إلا على فرنسا.

الحقيقة الثانية أن الإعلام ليس فيه من أبناء الجنوب الذين يعيشون المأساة، فيعبرون عما يختلج في صدور أبنائهم وإخوانهم لنقل الوقائع كما هي.

الحقيقة الأخرى هي أن الإعلام مثل المواطن والساسة في شمال البلاد، يخشى هاجس الانفصال الذي معناه الفطام عن الضرع الذي لا ينضب وبالتالي لا يجب إفساح المجال والتوسع في هكذا قضية.

بعض الفضائيات نقلت على المباشر مظاهرات الشباب هناك لتبين أنهم غوغاء لا يفهمون شيئا في إدارة البلاد والعباد، واتهمت إحداها لجنة الدفاع عن البطالين بالذهاب إلى سويسرا لتدبير مؤامرة على الجزائر وأبنائها، ولم تتوان فضائية أخرى في التأكيد على أن شباب الجنوب لا يرغب إلا في العمل بالقطاع النفطي.

كيف يلام شباب الجنوب على ذلك وقطبه الجامعي بدأ بكليات التقنية وألحقت به فيما بعد أقسام العلوم الإنسانية من حقوق وآداب ولغات، فيما تظل تخصصات أخرى حكرا على أبناء الشمال مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان والمدارس الوطنية للإدارة.

وتساءلت وسائل إعلام: لماذا لا يتوجه أبناء الجنوب للعمل في الزراعة؟

لكنها لا تعلم عن الصحراء شيئا غير أنها حقول نفط وغاز وفضاء للسياحة.. لم تر مزارع القمح والتفاح والموز واللوز وحقول الطماطم في أدرار وغرداية والمنيعة والأغواط وبسكرة، وكيف أنشأت ملبنات الحليب والبقر هناك.



تجارب نجحت رغم صعوبة الزراعة في منطقة صحراوية أبسط شيء يمكن أن يدمرها رياح السيروكو التي تهب في الربيع، أو الكثبان الرملية المتحركة.

ابن الجنوب تعب من سخرية أهل الشمال منه ومن نعته بأنه لا يفقه شيئا في مدرسة الحياة، يقولون إن الصحراوي ابن الجنوب لا يمكنه أن يكون مسؤولا في ولايته فهو لا يفكر ولا يقدر، إذن لا يمكنه أن يكون مسؤولا.

الأزمة في جنوب الجزائر غاية في السوء إن لم تؤخذ على محمل الجد، فإنها ستكون مدخلا سهلا للمتربصين وأصحاب النوايا المبيتة.