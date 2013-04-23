السفير الأميركي في تونس ينفي عزم بلاده إقامة قاعدة عسكرية

جدد السفير الأميركي في تونس، جاكوب والس، نفيه نية الولايات المتحدة الأميركية إقامة قاعدة عسكرية في تونس، وذلك في تصريح له على هامش زيارته إلى ولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد تحدثت في وقت سابق عن مباحثات تونسية أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية في تونس لمكافحة الإرهاب المتصاعد في شمال إفريقيا إبان زيارة القائد الأعلى للقوات الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال كارتر هام تونس وليبيا والجزائر.

الأمر الذي كذبه العميد مختار بن نصر، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية آنذاك بالقول: إن "هذه الأخبار هي من قبيل الإشاعة، وإن المسألة ليست مطروحة بالمرة". وأوضح بن نصر أن اللقاء الذي جمع القائد الأعلى للقوات الأميركية في إفريقيا بقائد أركان الجيوش الثلاثة، الجنرال رشيد عمار، يأتي في إطار المجاملة والتوديع باعتبار أن الجنرال كارتر هام سيحال قريباً على التقاعد.

وكان الجنرال الأميركي أجرى محادثات مع رئيس الحكومة علي العريض، ووزير الداخلية لطفي بن جدو، والجنرال رشيد عمار، تتعلق بقضايا الأمن والإرهاب وانتشار السلاح في شهر ماس/أذار الماضي.

وكان السفير الأميركي جاكوب والس قد نفى في أغسطس/آب الماضي، الأنباء التي ترددت في وقت سابق حول سعي أميركي لنقل مقر القيادة الإفريقية الأميركية من قاعدة شتوتغارت الألمانية إلى تونس، وجدد التأكيد على أن خطر الإرهاب ما زال يتهدد تونس.

تحذيرات كان قد أعلن عنها القائد الأعلى للقوات الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال كارتر هام بالقول: إن تنظيم القاعدة يسعى إلى موطئ قدم له في تونس.

يذكر أن القيادة الإفريقية الأميركية هي قوات موحدة مقاتلة تحت إدارة وزارة الدفاع الأميركية، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة إفريقية في إفريقيا عدا مصر. وكانت القيادة الإفريقية قد تأسست في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2007، كقيادة مؤقتة تحت القيادة الأميركية لأوروبا، والتي كانت لمدة أكثر من عقدين، مسؤولة عن العلاقات العسكرية الأميركية مع أكثر من 40 دولة إفريقية. وقد بدأت القيادة الإفريقية نشاطها رسمياً في الأول من أكتوبر 2008، وتعمل هذه القيادة بشكل مؤقت من قاعدة شتوتغارت الألمانية في انتظار نقلها إلى إحدى الدول الإفريقية.