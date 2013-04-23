دائرة الفقر والتهميش و اخواننا السود في ليبيا ..

بما أننا في مرحلة التدافع وأخذ الحقوق بالذراع والصياح، فهذا بلا شك جعل المطالبه بازالة التهميش تختصر في الغالب على نادي الاقوياء من الملاك للأحزاب و والقنوات الاعلاميه المنعدمه التاصيل الفكري أو العقدي، ما يجعلها تركز فقط على التهميش الذي يتفق مع مصالحها متناسيتا عن أي دور إجتماعي لها.

في ليبيا اليوم نشهد مرحلة اقتسام الكعكه - وربما تليها مرحله الغرف من القصعه- بتوزيع الوزارات والسفارات والمناصب، فقد جرت العاده أن يولد مقتسمي الكعكه من الطبقات الاجتماعيه المتنفذه تاريخيا، إنتاجا لجيل أخر من المتنفذين من نفس الطبقه. هذا الانتاج و إعادة الانتاج هو موجود و تاريخي منذ عصور قديمه، و حتى في أكثر الدول المتقدمه، ولا يمكن ازالته في يوم وليله، ولكن علينا العمل على أن نوسع دائرة المشاركه والتشجيع لاخوتنا من ذوي البشره السوداء في ليبيا، فهم في العاده ورثوا ثقلا تاريخيا جعلهم قله في المشاركه في مجريات الحياه في ليبيا، فقد يكاد ينعدم وجودهم في مجالات السياسه، والطب والهندسه. فمن خلال عملي كمحاضر في كلية الهندسة بجامعة بنغازي، كانت نسبة الطلبه من السود لا تتجاوز 0.5 %, و شبه معدومه بين أعضاء هيئة التدريس. وعموما هذه المشكله قد لمستها في غربتي كاستشاري في الشركات البريطانيه، ولكن الفرق أن في بريطانيا الدوله تنتهج سياسه واضحه لتشجيع الشركات و الموءسسات الحكوميه على توظيف الفئات الاقل حظوتا وليس أبناء المسوءلين كما هو عندنا.

فعلى المشرع الليبي والدوله الليبيه أن تعمل ليس فقط على تساوي الفرص بين كافة طبقات الشعب ، وانما على تجشيع الفئات المضطهده عبر السنين فغالبيتهم هم نتاج أجيال ولدوا في دائرة الفقر و قلة فرص التعليم، وسوف تستمر هذه الدائره ما لم تكسر بعزيمه صادقه.

اخوتي و اخواتي، قد سبقنا كثير من الامم نحو العدل الاجتماعي وذلك في فترة دكتاتورية القوميه العربيه التي حلت محل مفهوم الأمه الاسلاميه التي فيها لا فرق بين عربي أو أعجمي أو أسود أو أبيض الا بالتقوى و بما يعمله الانسان كانسان له حقوقه و واجباته و حرياته.و لنتفكر بالبعد الفكري الاجتماعي لشعوب العالم المتقدم وذلك عندمابانتخب الرئيس الأمريكي الأسود اوباما، فهذا ما كان ليحدث لولا إيمان الشعب الامريكي بالفرص المتساويه والعداله بين كافة فئات الشعب بدون جهويه وقبليه منتنه، ونحن أمة محمد أحق بهذا التفكير من غيرنا ،و الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.



*نقلاً عن "الوطن" الليبية