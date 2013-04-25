منجزات مسروقة

ضحوة الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي كان الرئيس يتهادى بين عصبة من وزرائه ومعاونيه متحاملا على جرح رصاصة لمّا يندمل بعدُ ليضع الحجر الأساس لمشروع محطة للطاقة الشمسية تنتج 10% من إجمالي قدرة شبكة الكهرباء في العاصمة.

المشروع – الذي يبلغ تمويله تسعة مليارات أوقية - هبةٌ من وليّ عهد إمارة أبو ظبي، ويتكون من 30 ألف لوح كهربائي ومنشآت مدنية وملحقات كهربائية ونظام لمراقبة المنشأة ومحول لتفريغ الطاقة بجهد 33 كيلو فولت، وتصل قدرته الإجمالية إلى 15 ميغاوات، ويُنتظر أن يسهم في تلبية حاجة عشرة آلاف منزل بمدينة نواكشوط من الكهرباء في قابل الزمن.

هذه أكبر محطة للطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، وهذا إنجاز عظيم يذكر فيشكر.. لكن من هو صاحبه؟ هل هو ثمرة للدبلوماسية الموريتانية ونشاط وزارة الخارجية والسفارة في الإمارات؟ الجواب قطعا: لا.. فتلك وزارة عديمة الرؤية تدار من غير ذي كفاءة ويسيطر عليها موظفون معارون من خارج السلك الدبلوماسي.

هو كذلك ليس ثمرة للتخطيط العبقري والاستراتيجي لوزارة الطاقة والمحروقات ووزيرها الجاثم على أكداس من المشاريع المعطلة بسبب التسيير السيئ والصفقات المشبوهة، ولا هو قبل ذلك وبعده نتاج تدبير القصر وديوانه المشحون بمستشارين لا يستشارون ومكلفين بمهام لا يعرفون طبيعتها.

لقد أنجز هذا المشروع في أربعة أشهر ونصف، وتلك إشارة للموريتانيين إلى أن يدَ الحكومة كانت مغلولة عن التصرف فيه، لأنه لولا بيروقراطية الحكومة وارتجاليتها لكان الإنجاز حصل في شهر فبراير الماضي؛ ذلك أن حالة الانفلات الأمني وطبيعة الانكشاف التام لمنطقة المشروع والإهمال من السلطة قذفت رعبا في قلوب المهندسين الألمان الذين كانوا يتولون تنفيذ المشروع فغادروا البلاد واشترطوا توفير حماية كافية لهم قبل عودتهم إلى العمل.. بعدها زار وزيرا الداخلية والطاقة المكان مصحوبين بفرقة أمنية ووثقت الزيارة وإجراءات الأمن صوتا وصورة وبعثت إلى المهندسين لإقناعهم بالعودة.

إن هذا المشروع ثمرة محضة لجهود مواطن موريتاني لا يتولى أي مسؤولية حكومية حصل على تمويله من الأمير الإماراتي الذي أوكل تنفيذه إلى شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة، وغاية ما فعله الرئيس وحكومته أنهم منحوا مساحة من أرض الشعب الموريتاني لمشروع وُهب له على يد أحد أبنائه ثم استولوا على الذكر ونسبوا المشروع إلى رئيسهم وأنفسهم!! ولولا أني أخشى من أن يكون هذا المواطن بات يرى أنه لم يعد من الملائم الآن ذكر اسمه بعدما استبد النظام بسمعة المشروع لذكرته.

لقد انخرطت وسائل الإعلام الحكومية في حملة تدليسٍ كبيرة وغير مسؤولة عندما ضربت الذكر صفحا عن ذلك المواطن الذي خدم بلده خدمة جليلة ونسبت جهده إلى منجزات الرئيس وحكومته، ولقد كان في تعامل النظام "لؤم" يوم اعترف أن هذا الإنجاز من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف الحكومة الموريتانية في تعميم الطاقة وتمكين المواطنين من الولوج إلى خدماتها في عموم مناطق البلاد"، ثم كان حريصا على تغييب صاحب الإنجاز الحقيقي فلم تظهر له لقطة في تلفزة الحكومة ولا صوت في إذاعتها.

يبدو الآن أنه بات من المفيد جدا أن يبحث الشعب في ما وراء إنجازات هذا النظام الذي ينهب المال العام ويبدده في الصفقات والمعاملات التفضيلية ويسرق الجهود الخاصة للمخلصين من أبناء الوطن فينسبها إلى نفسه.. إنه نظام يستولي على سمعة المشاريع حينما لا يُعطى فرصة للاستيلاء على أموالها.. نظام يقوم عليه قوم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.

نقلاً عن صحيفة "الأخبار" الموريتانية