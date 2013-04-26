حـوار بـلا مضمـــون

يجب على هذا السّعي الى إقامة حوار وطني مازال الى الآن متعثّرا، أن يتناول بدرجة أولى جملة من النقاط التي تهمّ وضع قواعد للعبة السياسية، قبل التطرّق الى قوانينها، وأول تلك القواعد تخصّ المناخ السياسي في البلاد.



وعلى سبيل المثال، في ماذا يفيد الاتفاق على إبقاء نظام القائمات النسبية مع اعتماد البواقي في الانتخابات أو الاتفاق على غيره، والحال أن مناخ العنف هو السّائد، وأن الاعتداء على أحزاب بعينها مازال عادة تتكرّر؟ وهل أن منع ما سمّي بـ«السياحة الحزبية» هو المطلوب في حوار وطني، مقارنة بمسألة ما يسمّى بروابط حماية الثورة؟ وهل أن الحديث عن السّماح لحاملي الجنسية المزدوجة بالترشح للانتخابات الرئاسية، هو في نفس أهمية الحسم في قضية مثل قضية الاقصاء السياسي؟



إذا كان الحوار الوطني أوجد ليتناول قضايا تعدّ تافهة مقارنة بقضايا حقيقية وهي محدّدة لمستقبل البلاد، فلا فائدة منه، ولا حاجة له.

إذ كيف يضع المتحاورون أسسا لبناء هو خرب من أصله؟ وفي ماذا تفيد هذه الاتفاقات، والحال أن المناخ العام ملبّد السّحب، ومكفهرّ الأجواء، من عنف وإقصاء ومنع؟ لقد كان منتظرا أن يتطرّق الحوار الوطني الى مسائل أصلية لا فرعية، وجدية لا غير ذات أهمية إذا ما تمّ اعتماد سلّم الأولويات، أما أن يذهب الى الحواشي، ويتناول الفتات فإن ذلك لأمر عُجاب.



لا يمكن أن توجد انتخابات وسط مناخ موبوء، غايته تزييفها لكن بطريقة جديدة، وضمانها قبل أن تنطلق من الأصل، والفوز بها رغم أنوف الجميع. وإذا لم يتمّ التوصّل الى قواعد واضحة للعبة السياسية، فإن النتائج التي ستترتّب عن الانتخابات القادمة سوف تكون لا شرعية، وبالتالي غير مقبولة. وهو ما يمهّد الطريق من الآن الى تواصل حالة الانقسام الحالية، والى عدم القبول بشرعية مفروضة لكن مرفوضة، مع كل ما سيليها من تبعات خطيرة، ومن إعادة إنتاج لواقع سلبي تردّت فيه البلاد.



إننا مازلنا نشاهد ألاعيب مكشوفة، ومخاتلات لا يمكن أن تنطلي، هي انعكاس لثقافة تدّعي الديمقراطية شفويا وترفضها عمليا، الشيء الذي يكرّس قناعة عميقة لدى التونسيين بأن معارك العقود الأخيرة كانت حول السلطة لا حول الديمقراطية فهي أكبر من أن تحتويها أنفس لا هاجس لها إلا تحقيق مرادها بأي وسيلة ومهما كان الثمن.

*نقلاً عن "الشروق" التونسية