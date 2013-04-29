محاكمة لاجئ موّل إرهابيين في العراق والشيشان والجزائر

يمثل لاجئ سياسي سابق في بريطانيا الثلاثاء أمام محكمة جزائرية بعد ترحيله إلى الجزائر سنة 2007، بسبب تورطه في بريطانيا في قضايا اختلاس أموال وتمويل جماعات إرهابية تنشط في الجزائر والعراق والشيشان.



وبحسب أوراق القضية فإن مصالح الأمن الجزائرية أوقفت في 25 يناير/كانون الثاني 2007 المدعو (د.رضا) عندما كان عائدا من لندن بعد قرار السلطات البريطانية ترحيله من أراضيها، ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية تنشط في الخارج.



وتفيد أوراق القضية أن رضا أقر خلال التحقيقات بتلقيه خلال سفره إلى قندهار في أفغانستان عام 2001 تدريبات لمدة تفوق ثلاثة أشهر على الأسلحة الحربية والقذائف والمتفجرات، قبل أن يعود إلى بريطانيا التي استقر بها وطلب حق اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتهديد بالجزائر من قبل جماعات إرهابية.

وخلال فترة إقامته في بريطانيا قام رضا بسحب أموال عن طريق بطاقات مصرفية مزورة وإرسال مساعدات مالية للناشطين يعملون لصالح مجموعات مسلحة في الشيشان وباكستان والجزائر والعراق.

لكن السلطات البريطانية التي كانت تراقب تحركاته تفطنت لذلك، وقامت باقتحام منزله الذي كان يؤوي إرهابيين مغاربة، وقدم للمحاكمة أمام محكمة بريطانية قضت بسجنه لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتقرر ترحيله إلى الجزائر.