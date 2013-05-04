زلزال في الجزائر بقوة 4.7 درجة يوقع عدداً من الجرحى

أصيب 17 شخصاً في زلزال ضرب مدينة مستغانم، غرب الجزائر، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، كما أعلنت أجهزة الحماية المدنية الجمعة.

وسببت الهزة التي وقعت الخميس أضراراً في مباني هذه المدينة، وأثارت حركة فزع لدى سكان المناطق القريبة من مركز الهزة.

وتتعرض الجزائر، وخاصة منطقة الشمال الساحلية، بانتظام لهزات أرضية، نظراً لوقوع البلاد على صفيحة تكتونية لجزء كبير من حوض المتوسط.

وقبل سنة، ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر فجر الأربعاء 25-4-2012 منطقة الشلف (200 كلم غرب الجزائر)، من دون أن يخلف ضحايا، كما أفاد مركز رصد الزلازل في الجزائر. وسجل الزلزال في الساعة الرابعة و18 دقيقة (3,18 تغ)، وحدد مركزه على بعد ثمانية كيلومترات شرق مدينة بني حوا في ولاية الشلف، بحسب نفس المصدر.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مصالح الحماية المدنية، وفقاً لفرانس برس، أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان ولاية عين الدفلى المجاورة (160 كلم غرب الجزائر) وحتى سكان العاصمة الجزائرية "لم تسفر عن سقوط ضحايا ولا خسائر مادية". وأشار شهود عيان لوكالة فرنس برس إلى أن الزلزال تسبب في حالة هلع وسط سكان الساحل الغربي الجزائري، وفر البعض منهم من منازلهم.

وفي 21 أيار/مايو 2003، أسفر زلزال مدمر عن مصرع ثلاثة آلاف شخص وإصابة عشرة آلاف آخرين في مدينة بومرداس الساحلية شرق الجزائر.