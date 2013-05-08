''منافقون'' حول الرئيس

أين هم الأفراد والجماعات والأحزاب التي كانت ''تسبح'' بحمد الرئيس بوتفليقة وبرنامجه السياسي؟ ولماذا بدأ البعض يغيّر جلده بمجرد إعلان إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية، في حين دخل بعضهم جحور الصمت في انتظار ما هو قادم؟



وشخصيا تفاجأت من حدة النقد الذي تم توجيهه للرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد من طرف قادة أحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية، رغم أن السعيد بوتفليقة كان لوقت قريب أشبه بعبد المومن خليفة في زمانه، الكل يتزلف منه ويطلب وده ويخطب يده.



في البلدان التي تحترم نفسها، يُحضر الفريق السياسي المنتهية ولايته أو الفريق الخاسر في الانتخابات، نفسه للانسحاب إلى معسكر المعارضة، ويُسلم المناصب القيادية إلى القادمين الجدد، كما فعلت مثلا إدارة بوش عندما سلمت أكثـر من 800 ألف منصب إلى الديمقراطيين بقيادة أوباما. أما عندنا نحن، فالفريق السياسي الخاسر ينتقل جزء منه إلى الفريق الرابح، ويتوزع الجزء المتبقي بين من يقصد العالم الآخر، وبين من ينتقل إلى السجن، بحق وبغير حق.. وأسمع من يقول الآن: لكن شتّان بين الجزائر وأمريكا.



ومع ذلك، يبدو لي أن النظام الجزائري لو استغل عبقريته في المجال الصحيح لحقق المعجزات، فكيف لا وهو النظام الذي نجح في أن يصنع لنفسه مدافعين عنه بأقنعة سياسية متعددة: نظام واحد يدافع عنه حزب وطني محافظ هو جبهة التحرير، وحزب وطني ليبرالي هو التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب إسلامي إخواني هو حركة حمس، وحزب يساري تروتسكي هو حزب العمال.. كل هؤلاء يدافعون عن النظام.. ألا يعتبر هذا إنجازا تاريخيا؟



ولمن يتساءل عن الأحزاب الجديدة التي فرّخت السنة الماضية وتجاوز عددها 40 حزبا، فأغلبها بدون برنامج سياسي واضح المعالم، وشخصيا لا أرى منها سوى حزبين اثنين هما حزب تجمع الجزائر ''تاج'' لصاحبه عمر غول والحركة الشعبية الجزائرية لصاحبها عمارة بن يونس.



وهذان الحزبان وُلدا لمهمة محددة، الأول مهمته حماية مصالح الجماعة المشرفة على الطريق السيّار، أما الحزب الآخر فمهمته حماية مصالح الجماعة التي تدير منطقة القبائل. كما أن حزب غول بديل لحركة حمس، بينما حركة بن يونس بديل للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.