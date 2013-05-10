جنرال تونسي: جزائريون ضمن مجموعة إرهابية محاصرة

كشف العميد مختار بن نصر، الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية عن وجود جزائريين ضمن المجموعة الإرهابية التي يلاحقها الجيش التونسي في جبل الشعانبي.

وقال العميد بن نصر لبرنامج "نهاية الأسبوع" على قناة "العربية" الجمعة، إن "المعطيات الأولية المتوفرة لدينا تقول إن الإرهابيين من جنسية تونسية وجنسيات أخرى، وأظن أن بينهم جزائريين، لكننا لم نحدد بالضبط ما هي جنسياتهم".

وأضاف الناطق باسم وزارة التونسية أن عدد الإرهابيين المحاصرين في الشعانبي يقارب 16 شخصا، بالنظر إلى ما تم العثور عليه في المكان عند وصول وحدات الجيش، وقال بن نصر: "وجدنا مخابئ ومؤنا ووثائق وألبسة".

وبالنسبة للعميد بن نصر، فإن "المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الجماعة الإرهابية كانت تريد جعل منطقة الشعانبي مكان استراحة أو قاعدة خلفية لوجيستية لهم، وقد وجدنا كما قلت مؤنا وأدوية وألبسة ووثائق".

وبرر المتحدث استمرار ملاحقة المجموعة الإرهابية على قلة عددها إلى صعوبة المنطقة، قائلا "الشعانبي منطقة جبلية صعبة، ولهذا طالت المدة أكثر من 11 يوما، وأحب أن أوضح أنه لم تكن هناك مواجهة مع الإرهابيين، لأن وحدات الجيش هي من لاحقتهم وهم اختاروا الهروب".

ولفت العميد بن نصر إلى أن "الوحدات الأمنية التابعة للجيش التونسي لديها خبرة سبع سنوات في مجال تمشيط الأماكن الخطيرة، لكن الصعوبة تكمن في جبل الشعانبي، وكان يضم في وقت سابق مناجم وألغاما، وهو بالتالي منطقة صناعية قديمة".

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية أن "المجموعة التي توجد في الشعانبي قدمت من شمال مالي، وتم القبض على 37 شخصا، وكل شخص يتم توقيفه من المجموعة يحال على التحريات للتحقيق معه".



وبرّر العميد بن نصر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقتي جندوبة والكاف، بالقول إن "السلسلة الجبلية للشعانبي تصل حتى جندوبة والكاف وتصل حتى داخل التراب الجزائري".