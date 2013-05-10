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الأحد 25 محرم 1442 هـ - 13 سبتمبر 2020
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قانون العزل السياسي في ليبيا
عهد القذافي
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
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مصطفى عبد الجليل
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
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فوضى السلاح
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
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›
مظاهرات لإقرار العزل السياسي
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
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›
برلمان ليبيا
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
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›
يوسف المنقوش
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
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›
محمد المقريف
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
‹
›
علي زيدان
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
‹
›
محمود جبريل
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
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ميليشيا الشارع
الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018
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