حنّون.. و''بيضة التنّين''

هل تحولت السيدة لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، إلى ناطق باسم وزارة الدفاع ونحن لا ندري؟ وهل علينا أن نأخذ تحذيرات السيدة لويزة على محمل الجد بشأن التدخل الأجنبي، وخصوصا نصب ''ثكنة'' لقوات أمريكية في إسبانيا؟

من الناحية النظرية، فإن بلدا مثل الجزائر، يتمتع بمساحة هي الأولى عربيا وإفريقيا بعد تفكيك السودان، ويتمتع بطاقات هائلة من البترول والغاز وحتى الطاقة الشمسية، هو بلد يجعله دائما محل ''نظر وطمع''.

لكن على المستوى العملي، هل تستفيد واشنطن بخلط الأوراق في جوهرة القارة الإفريقية وقلب منطقة شمال إفريقيا، أي الجزائر، في ظل حالة الهيجان والضياع التام في دول الربيع العربي.

شخصيا، لا أعتقد ذلك بسبب مبررات كثيرة، منها أن الجزائر حتى وإن كان ''هواها'' روسيا، أي أن مصالحها مع روسيا أكبر من مصالحها مع الولايات المتحدة، لكن التقارب مع واشنطن يزداد باستمرار، خصوصا في ملف محاربة الإرهاب. وهذا الملف بالذات مفتوح الآن ويخضع لـ''تحديثات'' سريعة، بدخول تنظيمات كثيرة على خط العمل المسلح.

ويبدو لي أن واشنطن لا تفكر في زعزعة استقرار الجزائر كما تتصور السيدة لويزة حنون، لأن الجزائر هي الضامن الوحيد لاستقرار منطقة شمال إفريقيا وعموم إفريقيا بعد تفجر برميل النار في ليبيا ومالي، وانتشار الجمر في دول الجوار.

وواشنطن ليس من مصلحتها استهداف الجزائر، لأنه لا توجد سفارة آمنة بالنسبة للسفراء الأمريكيين أكثـر من سفارة الجزائر. وربما نسي البعض قصة مقتل السفير كريس ستيفنز ببنغازي، التي كادت تقلب البلد في واشنطن بسبب خسارة أحد أهم الدبلوماسيين لدى الإدارة الأمريكية.

وبجانب هذه التفسيرات السياسية والأمنية، هناك عامل اقتصادي حاسم لدى واشنطن، يجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تعمد إلى استهداف الجزائر، ويتمثل في الزحف الصيني على القارة الإفريقية.

وهنا، لابد من التنبيه إلى أن ''الغول'' الأمريكي لا يخاف إلا من ''التنين'' الصيني، وفي الحالة الإفريقية، تصبح الجزائر هي ''بيضة التنين'' التي يخاف عليها الجميع من الضياع، سواء تعلق الأمر بالصين أو أمريكا أو أوروبا.. المشكلة في ''عش'' الجزائر غير المستقر يا لويزة حنون؟ٌ

نقلاً عن "الخبر" الجزائرية