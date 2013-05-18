"القوسطو"..يهود الجزائر والكاردينال

حينما باعت المخرجة الجزائرية الشابة صافيناز بوصبيعة التي تعيش بين فرنسا وإيرلندا جميع أملاكها لكي تنفق على فيلمها الحلم "القوسطو" لم تكن تنظر تلك الحملة من الانتقادات و الاتهامات التي طالتها من طرف أبناء جلتها بالتشكيك حتى في دينها ووطنيتها ..فقط لأن الفيلم يحكي عن فرقة موسيقية جزائرية بعض من أعضائها يهود جزائريون !

الهجوم على صافيناز كان شرسا وحتى بعض الكتاب والصحفيين الذي لطالما رفعوا لواء الحداثة و الليبرالية في الجزائر ترددوا في الكتابة عن الفيلم عندما عرض قاعة "الكوسموس" بالجزائر العاصمة أين انفجرت موجة من التصفيق الحار أفاضت الدموع من عيني المخرجة المغتربة صافيناز، وهي ترى ثمار تسع سنوات من العمل الجاد والبحث في دهاليز ودفاتر الماضي ماثلة أمامها فيلما ناجحا نال التكريم والإشادة في جميع أصقاع العالم ما عدى في بلدها الأم..

للذين هاجموها و نصبوا أنفسهم حراس معبد الوطنية والدين، نقول أن الشابة صافينار، اختارت أن يكون جواز سفرها الوحيد جزائريا أخضرا كما رفضت أن تكون لها جنسية أخرى غير جنسيتها الجزائرية..هذا لمن سارع إلى "قذف المحصنات" واتهامها بالخيانة والعمالة وما إلى ذلك من الملصقات الجاهزة لكل مجتهد أتى بجديد من طرف كسالى الفكر و مترصدي النجاح و أعدائه..

المفيد ..صافيناز أمضت تسع سنوات تبحث و تنقب في مناطق محرمة و "مسكرة" بحثا عن معلومات وأسرار حول فنانين جزائريين مسلمين ويهود فرقتهم الحياة وجمعتهم الموسيقى بعد نصف قرن من الفراق في رحاب "القوسطو"..فكان من الرائع أن تدوين تلك اللحظة الإنسانية والحميمية في فيلم يروي حكاية هؤلاء اللقاء بين الأصدقاء والعزف والغناء معا للحب والصداقة والوفاء للمكان في فرقة واحدة، تسمى ''القوسطو'' بقيادة الهادي العنقى نجل عميد الأغنية الشعبية الحاج "محمد العنقى" الملقب بـ"الكاردينال"، صاحب رائعة ''الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا'' أحد تلامذة الشيخ الناظور، وهاهي تجوب اليوم مدن العالم وتغني بأكبر المسارح العالمية وتعزف موسيقى الشعبي الجزائري.

والقوسطو" في اللهجة الجزائرية المحكية تعني "المتعة والإستمتاع" إلا أن بعض الأقلام و"الكتبة"، وبدلا من التركيز على عمل صافيناز وبعده الإنساني والفني، حولته إلى قضية دينية ووطنية بعيدة كل البعد عن الطرح الذي أرادته وصممته المخرجة لفيلمها، وقبل مشاهدة الفيلم تفننت بعض المنابر الإعلامية في إطلاق أحكام مسبقة عليه، وهو ما عكسه غياب العديد من الجهات الرسمية عن العرض الأول للفيلم بالجزائر رغم تتويجه بعديد الجوائز في المهرجانات الدولية، وهكذا غاب التلفزيون الجزائري والعناوين البارزة التي تأثرت بالحملة التي شنت على الفيلم وصاحبته، وبعض وسائل الإعلام منعت من نشر وبث تغطية الفيلم رغم حضور صحفييها لتغطية العرض الأول لـ''القوسطو"..

هل نخشى "القوسطو" حقا وهو من صميم موسيقانا الشعبية التي جاءت مع المورسكيين الهاربين من محاكم التفتيش في الأندلس..لكن هل يحق لنا أن ننصب محاكم تفتيش في القرن الواحد والعشرين وننصب المشانق للذاكرة التاريخية ..أليس "القوسطو" قصة بدأت عندما توقفت المخرجة الجزائرية المغتربة رفقة صديقتها الإيرلندية خلال زيارة لحي القصبة قصد شراء مرآة بأحد المحلات الموجودة بهذا الحي التاريخي والعتيق.. هناك صادفت ''محمد الفركيوي'' صاحب المحل وهو فنان شعبي، حدثها عن حكايته مع موسيقي الشعبي ورغبته الكبيرة في لقاء "أولاد حومته" وأصدقائه الفنانين، ومن هناك بدأت الحكاية التي تحولت إلى فيلم سينمائي حاكته صافيناز بطريقة إخراجية متميزة..

تلك روح المبدعة أما من اختاروا لأنفسهم مهنة معاداة النجاح وإطفاء كل شمعة مضيئة فلهم أن يكفوا عن نصب محاكم التفتيش!!

* نقلا عن صحيفة (الصوت الآخر) الجزائرية