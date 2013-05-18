سوق التبتابة بموريتانيا..إقبال على مسروقات الأغنياء

يغري سوق المسروقات في نواكشوط الباحثين عن الأشياء المستعملة والقديمة التي تباع بثمن بخس، وذاع صيت سوق المسروقات بسبب ما يجري داخله من تعاملات تجارية معلنة وأخرى تحت الطاولة، ورغم ظهور أسواق جديدة متخصصة في بيع السلع الصينية الرخيصة مازال سوق "التبتابة" السماسرة كما يطلق عليه الموريتانيون يحظى بالمكانة نفسها ويحافظ على مستوى الإقبال عليه منذ إنشائه قبل 20 سنة.

ولا تخضع هذه السوق التي تبيع كل ما يخطر على البال من بضائع وسلع لسلطة إدارية ولا يلتزم تجارها بدفع ضرائب للدولة بسبب عشوائية النشاط التجاري داخلها وطبيعة البضاعة الرائجة فيها، وتتكون هذه السوق من متاجر ومنازل مؤقتة مصنوعة من الخشب والصفائح المعدنية، وداخلها يحتل الباعة الجائلون المساحات العمومية، حيث يعرضون المسروقات التي حصلوا عليها بعد مفاوضة اللصوص والنشالين عليها.

ويرفض تجار سوق "التبتابة" إلصاق تجارتهم ببيع المسروقات، ويعتبرون أن هذه الصفة حوّلت السوق الى بؤرة للجريمة والنشاطات المشبوهة وملاذا للمنحرفين والمشبوهين.

ويقول محمود سيبالي أحد تجار هذه السوق "إنها سوق تبيع الأشياء المستعملة وليست سوقا للمسروقات.. يمكن اعتبارها سوق الخردة، فكثرة البضائع وإقبال الزبائن يؤكد أنها تبيع أشياء أهم من المسروقات".

ويشير التاجر محمود أنه يرفض شراء المسروقات رغم إغراء الأشياء التي تعرض عليه، ويضيف "أعتمد في تجارتي على موردي السلع القديمة ومستوردي الملابس المستعملة من أوروبا والحمالين الذين يجوبون الشوارع لشراء البضائع المستعملة التي يبيعها أصحابها أو التي استغنوا عنها، أما المسروقات فلها تجارها وأغلبهم أصحاب بسطات عشوائية".

ورغم محاولات تجار سوق "التبتابة" الدفاع عن شرعية تجارتهم وسمعة السوق، لكن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان في موريتانيا أن هذه السوق متخصصة في بيع المسروقات، فسجلات الشرطة تؤكد ضبط مسروقات في محال تجارية داخل السوق كما أن أغلب ضحايا السرقة يزورون هذه السوق لاسترجاع ما سرق منهم بشرط دفع مبلغ مالي يرضي السارق أو التاجر الذي اشترى البضاعة منه.

ورغم سمعتها السيئة، نجحت سوق "التبتابة" في جذب الزبناء الباحثين عن فرصة اقتناء البضائع بأثمان بخسة، بينما يرفض بعض الموريتانيين زيارة هذه السوق لأنها تحتوي على مسروقات أو أشياء بيعت بالإكراه.