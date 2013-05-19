زلزال بقوة 5.5 شرق الجزائر ولا ضحايا

أعلن المركز الجزائري للزلازل أن زلزالاً بقوة 5,5 على سلم ريختر ضرب، الأحد، ساحل ولاية بجاية بالشرق الجزائري، دون أن يحدث خسائر.

وأكد المركز أن مركز الهزة الارضية التي ضربت في الساعة العاشرة وسبعة دقائق (09:07 تغ) رصد على بعد 20 كلم شمال شرق بجاية (250 كلم شرق الجزائر) في البحر الابيض المتوسط. وأوضح المركز أن الزلزال لم يخلف ضحايا، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأفاد موقع صحيفة "الشروق" بأن الهزة الارضية "تسببت في حالة من الذعر والهلع وسط سكان ولايتي بجاية وبرج بوعريريج المجاورة، كما تعطلت شبكة الاتصالات بوسط مدينة بجاية".

وسبق أن تعرضت بجاية في الأشهر الماضية الى عدة هزات أرضية أخطرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بقوة 5,1 واسفرت عن تضرر 800 مسكن دون تسجيل خسائر في الأرواح.