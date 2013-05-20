الدكتاتوريّة ليست "أَمْنيَّةً" فقط

الأحداث الأخيرة الّتي شهدتها تونس، سواء في جبل الشعانبي أو على خلفيّة إعلان أنصار الشريعة تحدّي الدولة وإنجاز مؤتمرهم، دون ترخيص قانوني. جعلت التونسيّين يعجِّلون بالتَّصالح مع المؤسَّسة الأمنيّة. وتجاوز ذلك إلى حدّ التضامن معهم في مطالبهم، وخاصَّة تلك المتمثِّلة في بناء أمن جمهوري، يكون ولائه للوطن لا للأحزاب.



وهذا ما طالب به وزير الداخليّة حينما دعا الأحزاب السياسيّة إلى ضرورة عدم تسييس المؤسَّسة الأمنيّة، أو التفكير في "الإندساس" فيها أو تكوين ما يشبه "أمنًا موازيًا". فهناك إدراك اليوم أنّ "الأمن هو أساس العمران". وهذا لا يتمّ إلّا عبر صياغة عقيدة أمنيّة جديدة، تحمي الأمنيِّين وكذلك البلاد والعباد. ممَّا يحتِّم ضرورة التعجيل بإصلاح المنظومة الأمنيّة، في كلّ جوانبها الماديّة والتشريعيَّة. وهو مطلب أساسي ومركزي للأمنيين ولنقاباتهم.



كما يجب إيقاف نزيف حوادث الإعتداءات على رجال الأمن والمؤسسات الأمنيّة. وهي ظاهرة تكرَّرت كثيرا بعد 14 جانفي. وأصبح تَكرارها يُمثِّل خطرًا على السِّلم والإستقرار الاجتماعي. وبالتّالي على استمرار الدولة وحماية مؤسَّساتها من الإنهيار. وهو ما يجب أن يدركه الجميع، معارضةً وسلطةً. وهذا لا يتمُّ إلّا عبر طيِّ صفحة الماضي، الّتي تُحمِّل المؤسَّسة الأمنيّة مسؤوليّة حماية الدكتاتورية. وهي في الواقع مسؤولية مشتَركة غذَّتها حالة"القابليّة" المجتمعيّة العامة للإستبداد.



من أكثر المشاهد الّتي بقيت وستبقي راسخة في تاريخ تونس الحديث. وفي ارتباط عضوي بالدلالات والرموز المعبِّرة عن الثورة. مظاهرة 14 جانفي أمام مقر وزارة الداخلية. لا بسبب كونها كانت آخر حدث ارتبط بهروب الرئيس السابق. وإنَّما بسبب الرسالة الّتي أراد المتظاهرون توجيهها إلى النظام، وهو في "سكرات الموت". والّتي ترى أنّ سقوط النظام يكون بسقوط "وزارة الداخلية"، وأنَّها "عنوان ورمز الاستبداد"، سواء في زمن بورقيبة أو بن علي.



لقد اختار بن علي أن يجعل من نظامه "بوليسيّا"، انطلاقا من خلفيتة "الذهنية" و"الثقافية"، ووجد كلَّ الدعم و"التنظير" من قبل "بعض" المثقفين والسياسيين، لا من الأمنيين فقط، وفي تقديرنا فإن "وِزر" من خطط وفكر، أشدُّ وطأة من "وِزر" الذين نفذوا. وبالعودة إلى السنوات الأولى لحكم بن علي، وخاصَّة بعد حصول التصادم بين نظامه والإسلاميين. نجد أن الدعوة إلى "الحل الأمني" في تصفية خصم سياسي، تمَّ تبنيها والتشجيع عليها في المقام الأول من قبل بعض المثقفين بل "الحقوقيين" أيضا، وكان بعد ذلك الدور على الجميع، فهم ، المثقفون، المسئولون عن نشأة الدكتاتورية لا جنرالات الداخليّة.



بعدها اختار بن علي اللّجوء إلى المؤسَّسة الأمنيَّة في تصفية كلّ الملفات، وخاصة السياسيّة منها. وهذا ما جعل من بنايتها الضخمة المنتصبة في الشارع الرئيسي للعاصمة، تستفزُّ التونسيّين، وخاصّة المعارضين منهم، وتذكرهم “صباحا مساءا ويوم الأحد”، على حد تعبير الشاعر أولاد أحمد، بما عانوه من تعذيب جسدي وانتهاك مُمَنهج لمعنوياتهم.



مثل هذه الصورة الّتي حفرت في ذاكرة الكثير، حان الوقت لتجاوزها عبر التسريع ببناء علاقة جديدة بين المواطن ورجل الأمن. ولعلَّ هذا ما يفسِّر تتالي الدعوات إلى وضع منظومة متكاملة لإصلاح الداخلية.



لقد كشفت تطورات الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصادية، بعد الثورة، عن الحاجة لمؤسَّسة أمنيّة قويَّة ومستقلة. وأنّ ذلك يبدأ بتوفير الإحترام والأمان للعاملين في هذا السلك. وهذا ما اتضح من خلال العواقب الغير محمودة، الّتى كشفت عنها زلّة لسان السبسي تجاه "البوليسية". والّتي مثلت جرحًا ما زالت آثاره إلى الآن.



وعلى ضوء هذا فإن عودة الأمن تمرُّ عبر عودة الهيبة لرجال الأمن. وليس في هذا مقايضة للحريات بالأمن. بل إنّه تعبير عن الحاجة الملحة للأمن في حياة الشعوب. ولذلك نجد أنّه وأمام تفشي الإعتصامات والإحتجاجات العشوائيّة، تحوَّل الأمن إلى مطلب اجتماعي في المقام الأول.



وبناء على ذلك، تبرز شرعيَّة المطالب الّتي عبَّر عنها ممثِّلو الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، في أكثر من مناسبة، والمتمثلة خاصة في “انشغالهم تجاه تفشِّي ظاهرة الاعتداءات على رجال الأمن والمؤسَّسات الأمنيّة في إطار ممارستهم لمهامهم. كما طالبوا أيضا، بتفعيل الإطار القانوني لحماية السلك الأمني، معرِبين عن التزامهم التام بالحفاظ على السكينة والأمن العام للبلاد خدمة للوطن. وهذا عين الصواب والرشد الّذي يجب أن يجد كلَّ الدعم من قبل المثقفين والسياسيين.



إنّ تحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي مرتبط أساسا بالحفاظ على الأمن والاستقرار. ولعلَّه لا يتم إلّا عبر حماية جهاز الأمن نظرا لدوره الأساسي في استقرار البلاد وسلامة العباد، كما لابد من السعي إلى تحقيق المعادلة الّتي تتمثَّل في فرض الأمن مع احترام الحريات.

* نقلا عن صحيفة "جدل" الإلكترونية