صاحب الشاي الذي أصبح رجل سلطة

ستدمر الشعوبية البقية الباقية من العقلانية السياسية في المشهد المغربي. وستعمل على النزول بالسياسة الى الدرك الأسفل من الابتذال. وستقتل الشعوبية النخب المتعلمة والتي تستطيع ان تفكر وتبتكر وتجد حلولا لمشاكل البلاد. وستعلي من (البلطجة) في المشهد السياسي .مستغلة ضعف الوعي السياسي في المجتمع، وتراجع مستوى التعليم ،واتساع درجات الفقر والتهميش.

الشعبوية هي فن تبسيط المشاكل المعقدة، هي استعمال العواطف لإغراء الناخبين. الشعبوية هي قول ما يريد الناس سماعه، لا قول الحقيقة لهم.وهي مثل المخدر يبعث النشاط والحيوية في الجسم، فيما آثاره الجانبية البعيدة مدمرة للصحة والعقل.

الشعبوية ليست اختراعا مغربيا ولا عربيا، انها نزعة قديمة بدات في الادب وانتقلت الى السياسة في الغرب ومازالت مستمرة الى الان لكنها تتحرك في المجتمعات المتقدمة في الهامش لا في المركز ، والشعبوية سلاح المفلسين والمغامرين الذين لا يتوفرون على حلول حقيقية للمشاكل، فيلجوون الى دغدغة العواطف، والتلاعب بمشاعر الجمهور، الذي يرى في الشعوبيين الدواء الشافي لكل الامراض الاجتماعية. تماماً مثل مريض يائس وفقير عوض ان يذهب الى الطبيب والى مختبرات التحليلات، والى اجهزة الكشف التي تتطلب وقتا ومالا للوصول الى العلاج التدريجي. يلجا الى العطار او الى ضريح ولي او الى (فقيه) يكتب له حجابا. وعوض ان يقول له ان مرضك هذه أسبابه البيولوجية او النفسية، وهذا مسار علاجه، يقول له :انك أغضبت العفاريت أو ان عداءك سحروا لك وما اكثرهم وان العين تلاحقك ،وقبل ان تخرج من هنا ستكون بخير، لان الجن الذين يسكن جسدك قد احترق ....المريض المسكين سيصدق المشعوذ على الطبيب ،لان الاول دواؤه رخيص وفعاليته آنية، فيما الثاني علاجه مكلف و مساره طويل.

هذا بالضبط ما تصنعه الشعبوية بالمجتمعات التي تمر بمراحل حرجة وعصيبة من حياتها. تبيع لها الوهم. هل تتصور ون مثلا ان يقول سياسي فرنسي او إسباني او ألماني. ...للشعب ان المدينة التي أرس عمادتها مدينة مقدسة جاء ذكرها في الإنجيل. واني وصلت لرئاسة الحزب بأرقام فلكية اخبرني بسرها فقيه قبل موعد المؤتمر. وإنني أطالب بتعديل حكومي وسط الإتلاف الحكومي الذي أشارك فيه لان نصف الوزراء يشربون الخمر. او ان يضع سياسي على أوراق الدعاية الانتخابية له صورة كبيرة وعليها أية قرانية تقول. (انا فتحنا لك فتحا مبينا ).

الديمقراطية العددية زادت من آفة انتشار الشعبوية، خاصة في البلدان التي عاشت طويلا في ظل السلطوية ،حيث تصير عملية التصويت محفوفة بالمخاطر والمزايدات بلا قواعد ولا حسابات عقلانية.

،واليكم هذه القصة التي وقعت في مغرب الأربعينات، وبالضبط في بلاط التهامي الكلاوي بمراكش. كان للباشا الكلاوي كاتبا اسمه بن موسى مطلعا على أحوال الزمان وأخبار المكان وكان له خادم يعد له الشاي ويتفنن في ابتكار خلطاته، مما يدخل البهجة والسرور على مثقف البلاط. ومرة قال بن موسى لخادمه: سيصير لك شان عظيم يا هذا، ستصبح رجل سلطة كبير ستصير( خليفة) او قائدا. بهت الخادم وقال لسيده : اه يا سيدي، هذا منصب كبير علي، اكبر من طاقتي بكثير، وانا لا أمد رجلي الى ما فوق لحافي. فرد عليه بنموسى بالقول الحكيم . يا صاحب الشاي اطمئن، ليس انت من سيكبر، ولكن المنصب من سيصغر ،حتى يصبح على مقاسك .....

توالت الايام وصار صاحب الشاي وهو بلا مؤهلات تقريبا غير معرفته بسر خلطات الشاي ( خليفة )، وفي يوم ما جمع هدايا كثيرة، وقصد بيت بنموسى وقال له :جئت اشكرك وأهنئك على فراسة المومن التي تتمتع بها، نعم لقد صرت خليفة رجل سلطة وهيبة ومكانة بين الناس بعد ما كنت ما تعرف عني، وانت الذي قلت لي سيصغر المنصب الى ان يصير على مقاسي، لقد صدقت ولهذا أنا هنا لأشكرك.

نقلا عن صحيفة "هسبريس" المغربية