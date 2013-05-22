تعطّل في إنجاز مشاريع البنية التحتية بعد الثورة في تونس

بالرغم من توفر الإمكانيات المادية في تونس بعد الثورة، إلا أن هناك تعطّلا في إنجاز عدة مشاريع هامة، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية أو ما يتعلق بالمشاريع السكنية.

حول أسباب تعطل المشاريع يقول وزير التجهيز والإسكان محمد سلمان لـ"الشروق"، إن "هناك مشاريع بصدد الإنجاز، وهناك أخرى تعطّلت لأسباب مختلفة؛ منها عراقيل عقارية، أما السبب الموالي فيعود إلى التحركات الاجتماعية، ذلك أن المواطنين والعمال ساهموا بقسط كبير في تعطيل المشاريع، سواء عبر تكرر الإضرابات والاعتصامات أو عبر فقدان اليد العاملة المكلفة بإنجاز هذه المشاريع، وذلك بسبب العزوف عن العمل وعقلية الكسل".

وأضاف الوزير أن "الحضائر ومنحة "أمل" زادت في عزوف العمال، ذلك أنهم يحصلون على 200 دينار دون شقاء، فلماذا يتعبون أنفسهم، مما خلق عزوفا كبيرا لدى هذه الفئة، خاصة الحضائر جعلت الأشغال العامة لا تجد يدا عاملة بالشكل اللازم لتواصل أشغالها".

وبالنسبة لحجم الخسائر الناتجة عن تعطل المشاريع، فيقول سلمان "إنه لا يمكن تقديرها بصفة دقيقة، لكن بالنسبة إلى سنة 2012 تم تخصيص ميزانية تقدر بألف مليون دينار لهذه الأشغال، وقد تم إنجاز 70٪ منها، رغم الصعوبات، في حين تعذّر إنجاز 30٪، وفي 2013 تقدمت المشاريع إلى حد الآن بنحو 25٪ الى بداية أبريل، وهو مؤشر إيجابي".