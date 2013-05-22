وزير الخارجية الجزائري: بوتفليقة سيعود قريباً

أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي لإذاعة فرنسا الدولية الأربعاء، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "سيعود قريبا إلى الجزائر".

وأضاف مراد مدلسي أن "الحالة الصحية للرئيس التي أُعلن في وقت سابق أنها جيدة، قد تأكدت من حسن الحظ، اليوم".

وقال مدلسي: "الرئيس في وضع صحي جيد، سيعود قريبا إلى الجزائر، وحتى الآن لا يزال في فرنسا لفترة نقاهة تستمر بضعة أيام".

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت الثلاثاء أن الرئيس الجزائري الذي يعالج منذ 27 نيسان/أبريل في مستشفى "فال دو غراس" بباريس، قد نقل لتوه إلى مستشفى عسكري آخر في العاصمة "لمتابعة فترة نقاهته فيه".

ويسود الغموض منذ بداية نقله إلى المستشفى حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس الجزائري، وانتقدت السلطات الجزائرية المعلومات "المغلوطة" التي نشرتها بعض وسائل الإعلام.



