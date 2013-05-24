بلمختار وراء هجمات انتحارية على قاعدة عسكرية بالنيجر

أشرف الجهادي الجزائري مختار بلمختار على الاعتداءين الدمويين اللذين وقعا الخميس في النيجر ضد الجيش النيجري ومجموعة أريفا الفرنسية، حسب ما أعلن الناطق باسم مجموعته "الموقعون بالدم" لوكالة الأخبار الموريتانية.

وقال الناطق الرسمي باسم "الملثمون" الحسن ولد أخليل، المعروف بـ"جليبيب" في اتصال مع الأخبار إن "مختار بلمختار، المعروف بخالد أبو العباس أشرف على التخطيط لعملية التفجيرين الانتحاريين الذين وقعا أمس في النيجر واستهدفا قاعدة عسكرية في شمال النيجر، كما استهدف أحدهما شركة آريفا الفرنسية".

وأعلنت حركة التوحيد والجهاد، في غرب إفريقيا لوكالة "فرانس برس"، أمس الخميس مسؤوليتها عن الهجومين اللذين استهدفا الجيش النيجري ومجموعة "آريفا" النووية الفرنسية في النيجر، وأسفرا عن مقتل عشرة جنود نيجريين على الأقل.

وقال المتحدث باسم الجماعة أبو وليد الصحراوي "بفضل الله قمنا بعمليتين ضد أعداء الإسلام في النيجر". وأضاف "هاجمنا النيجر بسبب تعاونها مع فرنسا في الحرب على الشريعة".

وحسب "رويترز"، قالت مصادر عسكرية ومسؤول محلي، إن "20 جنديا وأربعة مهاجمين على الأقل يشتبه أنهم إسلاميون قتلوا في تبادل عنيف لإطلاق النار بعد هجوم بسيارة ملغومة فجرا استهدف ثكنة عسكرية في بلدة "أجاديز" شمال النيجر". وأضاف المصدر "أحد المهاجمين احتجز جنديين أو ثلاثة كرهائن، وهو محاصر في أحد المنازل. لقد طوقناه".