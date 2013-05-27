إخلاء مركز تجاري في الجزائر العاصمة لإنذار بوجود قنبلة

أُخلي مركز تجاري ضخم يقع في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، اليوم، من العمال والزبائن، بعد إنذار بوجود قنبلة داخل المركز.

وسارعت قوات الأمن عقب الإعلان عن الإنذار، إلى إخلاء المركز التجاري من كل الموظفين والمتواجدين به، ومشطت كل جوانب المركز، بحثاً عن القنبلة المزعومة.

وقال شهود عيان إن صفارات الإنذار دوت في المركز بعد ساعة من الافتتاح اليومي، وسرى خبر بوجود قنبلة.

وقالت إدارة المركز التجاري، الذي يقع بالقرب من مطار الجزائر الدولي، إنها تلقت إنذاراً كاذباً من مجهول بشأن وجود قنبلة، لكن عملية التفتيش التي قام بها أعوان الأمن والشرطة أكدت أن الإنذار كان كاذباً.

وعاد العمال والموظفون إلى العمل في المركز بشكل طبيعي، عقب تطمينات مصالح الأمن.

يذكر أن المركز التجاري يعد الأكبر في العاصمة الجزائرية، لصاحبه رجل الأعمال الجزائري أسعد ربراب.