راشد الغنوشي.. "الشيخ" الحاكم بأمره

تداعت غالبيّة الأطراف السياسية، خلال الفترة الأخيرة إلى "التّنافس"، في مدح وشكر قوّات الأمن الوطني. وذلك على خلفيّة وقوفها بكلّ “حزم” لمواجهة التيّارات الدينيّة المتشددة، وخاصّة “أنصار الشريعة”. وتحديدا بعد واقعتي القيروان وحي التضامن، وقبلها أحداث الشعانبي. ما فُهِمَ وكأنه “مباركة” لحالة المواجهة أو الصّدام المتوقَّعة بين الدولة والإرهابيّين. وهنا نلاحظ وكأنّ نخبتنا السياسيّة اختارت بتصريحاتها هذه، خيار أولويّة المعالجة الأمنية على غيرها، رغم أنّه خيار محفوف بالعديد من المحاذير والإكراهات.

من التّعاليق اللّافتة، تلك الّتي صرح بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية. ففي رده عن سؤال حول ردَّة فعله وشعوره حول أحداث العنف الّتي شهدتها تونس؟. قال الغنوشي: "كان ذلك اختبارا لتطبيق القانون وانتصار للدولة. وأنا أهنِّئ الشّرطة والجيش لنجاحهم في استعادة سلطتهم". ويأتي موقفه هذا في الواقع منسجمًا مع تصريحات سابقة، برَّر فيها الوقفة الأمنيّة الصارمة، خاصة في وسائل إعلام أجنبيّة.

فقد سبق أن بيّن "مبدئيّة الحكومة" الّتي يديرها حزبه في مواجَهَة الخطر السلفي، بأنّها قتلت منهم وسجنت منهم، وخاصّة المجموعة الّتي قامت بـ “غزوة” السفارة الأمريكيّة في 14 سبتمبر الفارط. والّتي كانت لها تداعيات سلبيّة على العلاقات الغربيّة، وخاصّة الأمريكية، بحركة النهضة، الّتي تقدِّم نفسها على أنّها حركة معتدِلة ذات مرجعيّة إسلامية. وهي في فترة “اختبار” أمام واشنطن.

وتأتي تصريحات ومواقف الغنوشي هذه عشيّة زيارة منتَظَرة له قريبا إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة. الّتي لا يُستَبعَد أن يكون على جدول أعمالها، ولا نقصد هنا الرسمي، وإنَّما الإعلامي والأكاديمي، تقييم لتجربة الإسلاميين في الحكم، وخاصّة في تونس ومصر. والّتي ستكون مناسبة جديدة سيؤكد خلالها زعيم النهضة على الإلتزام بعدم المساس من "اللاءات" التي وضعتها أمريكا لرفع "الفيتو" عن وجود الإسلاميين في السّلطة. والّتي من أبرزها: محارَبَة الإرهاب عبر محاصَرَة التيّارات القريبة من القاعدة فكريّا وتنظيميّا، على غرار تيّار "أنصار الشريعة"، بزعامة أبو عياض في تونس، وهذا ما شرعت فيه بالفعل الحكومة التونسية، الّتي لم يتوانى رئيسها عن إعلان "تورّط" قيادات من هذا التيّار في أعمال إرهابيّة كمقدمة لإعلان الحرب عليه واستئصاله.

ويبرّر الغنوشي، ضرورة محاصَرَة التيّار الديني المتشدّد، بأنّه سيكون نتيجة طبيعيّة للحراك المجتَمَعي العام. وهو ما حصل مع تيّارات وتنظيمات سياسية وإيديولوجيّة في تاريخ تونس. إذ يري "أنّ عمليّة فرز ستجرى للتمييز بين الأطراف المعتَدِلة الّتي ترفض مواجَهَة الدّولة والآخرين. أمّا الفئة الّتي تسعى إلى الصّدام فتتوجّه نحو العزلة في النّهاية، تماما كما حدث لسابقيها، سواء تعلق الأمر بالحركات اليساريّة أو القوميّة أو الإسلامية، وذلك خلال السبعينات. لقد كانوا كلّهم، في البداية، يتمرّدون على الدولة. ولكنّهم قبِلوا في النهاية بمبدئها. لكن المشكل هو أنّ الدولة لم تعترف بهذه الحركات، لذلك انهارت".

وعن سبب تغيُّر موقفه من التيّار السلفي، وهل أنّ الحركة تمارس “خطابا مزدوجا بين ما تؤكّدونه علنًا وتقولونه للسلفيّين؟”. أوضح الغنوشي لـ "لوفيغارو" بأنّه "ليس هناك ازدواجيّة في الخطاب. كنت أحاول إقناع السلفيّين بالعمل صلب المجتَمَع المدني، لقد قلت لهم إنّ الدولة قويّة، وأنّها ستتصدّى لهم إن لم يمتثلوا لنظامها، إلّا أنّهم لم يصغوا إليّ".

لقد قرر الغنوشي والنهضة التبرُّأ من السلفيّة وخاصة الجهاديّة. وهو في ذلك يعبّر عن استجابة لضرورات وإكراهات الحكم، الّتي فَرِضت عليه الشروع في إعداد العدّة لمحاربة "أبنائه" السلفيّين، الّذين قال عنهم أنّهم يبشرون بثقافة. لكنّه اليوم أصبح ينعتهم بـ"الخوارج". في جلسة خاصّة جمعته بأنصار حركة النهضة في حي التضامن بالعاصمة، عشيّة الخميس 22 ماي، ألقى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كلمة، شبّه فيها السلفيّين الجهاديّين دون أن يسميهم بالخوارج. وتحدّى الغنوشي ما أسماه بالمتشدّدين بأن يؤتوه بدولة واحدة تعتبر مثالا لهم يمكن الاقتداء بها. وقال الغنوشي نحن شاهدنا ما وقع في أفغانستان وما وقع في مالي وما وقع في الصومال، وبلدان أخرى كثيرة من مهالك بسبب الغلو وبسبب التعجُّل وعدم الدراية بالواقع.

لكن هذه المرونة الإيديولوجيّة، الّتي عبّر عنها الغنوشي من خلال نقده للجماعات الدينيّة المتشددة، نجد أنّها غائبة في الممارسة السياسية لحركة النهضة، الّتي لم تحسم بعد في الفصل بين السياسي والديني، بل إنّها تُخضِع كل قرار سياسيّ إلى مرجعيّتها الأصوليّة. و هذا ما يفسّر ما أقدم عليه نواب النهضة مؤخرا داخل قبّة قصر باردو. فقد عمد نواب النهضة إلى نقض عهدهم الّذي كانوا قد تعاهدوا عليه في الحوار الوطني، خاصّة حول تضمين الحقوق والحريّات في مشروع الدستور. لأنّ الجماعة تفطّنوا إلى أنّ ما أمضوا عليه لا يتوافق وأحكام الدين والشريعة الإسلامية.

برفض نواب حركة النهضة، تضمين ما أتُّفِق عليه في الحوار الوطني، في مشروع الدستور. والتعلُّل بأنّ ما وقع الإتّفاق عليه غير ملزِم.تَراجُعُ حركة النهضة عن وعودها والتزاماتها السياسية، عمّق حالة أزمة الثّقة الّتي تربطها ببقية الفاعلين السياسيّين من أحزاب ومنظّمات اجتماعيّة. وتعود المسؤوليّة هنا بالأساس، إلى قيادة الحركة في مونبليزير، وتحديدًا رئيسها راشد الغنوشي. الّذي يتحكّم في كلّ كبيرة وصغيرة داخل الحركة. بل لا نبالغ في القول إنّ نواب الحركة هم مجرد "صبابين ماء على اليدين" كما يُقَال. لذلك تحرص المعارضة على الاتفاق والحوار مباشرة مع الغنوشي.

فوحده راشد الغنوشي، يتحمل تبعات التوجُّهات والقرارات الّتي تسلكها، سواء الحكومة أو الكتلة النيابيّة في التأسيسي. وهنا ليس بالغريب في شيء أن نجد الغنوشي يتراجع عن توافقات عُقِدت منذ أيّام. فقد سبق له أن أمضى على وثيقة المسار الديمقراطي، الّتي أعدَّها بن عاشور، والتزم من خلالها أن لا يتجاوز عمل المجلس التأسيسي سنة، لكنّه وبمجرد الوصول إلى سدّة الحكم تراجع عنها، بل تنكّر لها، معتبرًا أنّها من الماضي ومجرّد التزام أخلاقي وغير ملزم.

وعلى خلاف الظهور بمظهر الحزب الديمقراطي، من خلال إبراز أنّ كلّ قرارات الحركة تُتَّخذ بشكل ديمقراطي، وداخل المؤسّسات، وخاصّة مجلس الشورى. فإنّه وفي حقيقة الأمر، يُعَدُّ الغنوشي و زمرة قريبة منه، هم من يسيرون الحركة ويتَّخذون كلّ القرارات. وهذا ما أشار إليه قادة من داخل النهضة، من أبرزهم عبد الفتاح مورو، الّذي انتقد في أكثر من مناسبة طريقة التسيير داخل الحركة، بل إنّه دعا صراحة الغنوشي إلى المغادرة في حوار مع مجلة "ماريان" الفرنسية.

بإصراره على التفرُّد بالقرار داخل الحركة، فإنّ الغنوشي يسير باتّجاه إعادة إنتاج أخطائه السياسية السابقة. الّتي أضرَّت بحركته وبالبلاد، من خلال اختيار المواجهة ودفع الحركة إليها سنة 1989. ما أعطى الفرصة لبن علي ليستغلها لإجهاض التجربة الديمقراطيّة وهي في المهد. ويؤسّس لدكتاتوريّة أضاعت على التونسيّين الكثير من الوقت ومن الطّاقات البشريّة. وخاصّة من أتباع النهضة الّذين اقتيدوا بالآلاف إلى السّجون نتيجة اختيارات سياسية خاطئة، يتحمّل وزرها شخص الغنوشي لوحده.

* نقلا عن صحيفة "جدل" الإلكترونية التونسية