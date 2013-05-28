توافق على إجراء انتخابات رئاسية مالية في 28 يوليو

وافقت الأحزاب السياسية المالية الرئيسية، الثلاثاء على الجدول الزمني الذي أقره مجلس الوزراء لتنظيم انتخابات رئاسية، ستجرى الدورة الأولى منها في 28 يوليو/تموز، وربما دورة ثانية في 11 أغسطس/أب.

وقال أمادو ديري، من التحالف من أجل الديموقراطية، في مالي حزب الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري "يجب أن تكون المرحلة الانتقالية قصيرة. يجب انتخاب رئيس، وإعلان موعد للانتخابات الرئاسية أمر جيد".

وأكد نوهون كونتا، أحد قادة التضامن الإفريقي للديموقراطية والاستقلال الحزب القريب من المجموعة العسكرية التي أطاحت بالرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس/آذار 2012، أن "الحكومة تؤكد أنها تستطيع إجراء انتخابات في 28 يوليو/ تموز"، وأضاف "سنرى ونحن نستعد للذهاب الى الانتخابات".

ووافق مؤتمر المبادرة الديموقراطية الذي لم يتخذ موقفا مع أو ضد الانقلاب، لكنه دعا الى إرجاء الاقتراع، أخيرا على القرار. وقال إن "موعد 28 يوليو/تموز لا يطرح مشكلة لنا. نريد انتخابات تتسم بالشفافية وهذا هو الأمر الأساسي".

وصرح عالم الاجتماع المالي عبد الله توري، أن هذا التوافق يفسر بضرورة "الخروج من الطريق المسدود" المتمثل بالسلطة الانتقالية"، مضيفا "نحتاج الى سلطة شرعية في مالي. يجب تعزيز عزل العسكريين والوسيلة والحيدة لتحقيق ذلك هي تنظيم انتخابات".

ويفترض أن تجرى الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي المالية بما في ذلك في كيدال المدينة الواقعة شمال شرق مالي، ويسيطر عليها المتمردون الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي ترفض حتى الآن وجود الجيش والإدارة الماليين.

وتجري مفاوضات في واغادوغو حاليا للتوصل الى اتفاق لتنظيم الانتخابات في كيدال.