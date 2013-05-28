عمال منجم غاضبون يحرقون مباني عامة في موريتانيا

أحرق مئات الموظفين المؤقتين في منجم "الزويرات" للحديد، عددا من المباني العامة في هذه المدينة الواقعة شمال موريتانيا، مطالبين بتحسين أجورهم، وذلك خلال مسيرة نظموها الثلاثاء.

وقال شهود عيان في الزويرات إن هؤلاء العمال الذين يقومون بإضراب مفتوح منذ الأحد، أحرقوا مقري المحافظة وشركة خاصة وعدة آليات وقاموا بنهب مباني محلية للإذاعة العامة خلال مسيرتهم.

وأوضحت المصادر نفسها أن المتظاهرين طالبوا باحترام وعود قطعها لهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

واتهموا أرباب العمل وهيئات اقتصادية مشغلة للمنجم بينها شركات تعمل بعقود ثانوية مع الشرطة الوطنية للمناجم التي تدير أكبر منجم للحديد في البلاد "بخداعهم ورفض أي حل لمشاكلهم".، كما اتهموا إدارة الشركة العامة بالتواطؤ مع الشركات التي تعمل بعقود ثانوية.

وأكد نقابي، أن "هؤلاء العمال يواصلون إضرابهم المفتوح منذ الأحد وقرروا الثلاثاء "التوجه الى الإدارة لإجبارها على التعاون في البحث عن حل لمشاكلنا".

وأضاف أن "أعمال العنف خلال المسيرة لم يكن مخططا لها لكن العمال اضطروا للقيام بها" لأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدهم.، وأكد الشهود أنفسهم أن "الجيش تدخل لإعادة الهدوء إلى المدينة".

يذكر أن الإضراب لم يؤد إلى توقف عمل الشركة الحكومية التي واصل موظفوها الدائمون عملهم.