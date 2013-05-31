أنقذنا يا شباط

وأسقط حكومة بن كيران الملتحية و معها حزب العدالة و التنمية فأنت الأنسب لقيادة الحكومة المغربية في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، فالمغاربة على يقين أنك ستخرجهم من كل الأزمات السياسية و الإقتصادية، بنظرياتك العجيبة و الفريدة،فأنت الوحيد القادر على تحمل مشاكل المناصب ، ومن شكك في قدراتك سنذكره بأنك برلماني و عمدة و زعيم نقابة و أمين عام حزب في نفس الوقت و لا يزعجك أبدا ان تتحمل مسؤولية كل شيء في هذا الوطن.

أنقذنا يا شباط

وعد بحزب الإستقلال إلى الريادة من جديد فالمغاربة إشتاقوا لحكمكم، لسيطرتكم ، لحنكتكم في تسيير شؤون الدولة و يحنون لإنجازاتكم في كل المجالات التي تحملتم المسؤولية فيها، و يريدون أن تعودوا لقيادة الحكومة من جديد لتضعوا قطار الإصلاح في سكته الصحيحة بعدما زاغ عنها. يحنون لمواقفكم التي أبنتم عنها في كل المناسبات، و لوطنيتكم التي لا يمتلكها المغاربة، فالجميع يعترف أن لا حزب و لا تنظيم يعلو فوق حزب الإستقلال فهو الكل في الكل في هذا الوطن.

أنقذنا يا شباط

وأعد التاريخ للوراء و ضع أعضاء حزبك على رأس جميع العمالات و الأقاليم، و قم بتصفية كل معارضي حزبكم و كل من يتجرأ على المس بمصالحكم و إفتح من جديد معتقل دار بريشة و ضع فيه كل المزعجين، حتى تتمكن من تطبيق كل مخططاتك من أجل البلد كما تسوق دائما، عد للسيطرة على القضاء لتحكم بعدل الميزان الذي تتخذونه شعارا لحزبكم، إنقلب على الكل فأنت الرجل القوي الذي ينفذ كل الأوامر لمصلحة هذا الوطن.

أنقذنا يا شباط

و قبل هذا و ذاك أظهر نزاهتك و أعتذر للشعب المغربي على ما قام به حزب الإستقلال من جرائم بالريف، و عن الصفقات المشبوهة التي قامت بها وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو المنتمية لحزبكم الموقر، و عن فضيحة النجاة التي راح ضحيتها ألاف الشباب المغاربة التي تورط فيها حزب الإستقلال بشكل مباشر، و عن إحتكار أعضاء حزبك للمناصب العليا، و قبل الحديث عن النزاهة و محاربة الفساد برهن للمغاربة براءة أبنائك من التهم الموجهة إليهم، حتى يثق بك أبناء هذا الوطن.

أنقذنا يا شباط منك و من حزب ألف بعض أعضائه الإستفادة من الريع و الإمتيازات منذ الإستقلال إلى اليوم، أنقذنا يا شباط و أنقذ نفسك فالتاريخ لا يرحم.

نقلاً عن صحيفة "هسبريس"