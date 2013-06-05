إيران‮ ‬الشيعية‮ ‬وتركيا‮ ‬السنية‮!‬

يصنف الصحفيون الغوغائيون والطائفيون بلداننا العربية والاسلامية ليس بحسب موقفها من قضايا الأمة انتصارا أو خذلانا، انما بحسب تصنيفات تثير الفتنة وتعيث بالمقدس.. من هنا تسمع عن ايران الشيعية وتركيا السنية.. وهكذا تجد الحركات الاسلامية السنية في معظمها تجعل من‮ ‬اسطمبول‮ ‬قبلة‮ ‬لها‮..‬

في البداية وقبل كل شيء يجب الحسم - كما يقول العلماء- بأن عامة أهل السنة كعامة الشيعة، اي ان الشعب التركي كما هو الشعب الإيراني كما هي شعوب الأمة كلها من حيث انتمائها وصوابية أهدافها وسلامة وجدانها.. انما الحديث هنا يطال الحكومات..

حكى لي أحد المجاهدين الفلسطينيين الذين تلقوا تدريبا عسكريا في ايران ان مجموعته الفلسطينية كانت ومجموعة لبنانية من حزب الله تشتركان في الدورة التي يشرف عليها مدربون ايرانيون، وفي أحد الأيام كان الفلسطينيون واللبنانيون يمارسون ما تلقوه من تدريب على تفجير العبوات، فأشار أحد الضباط اللبنانيين على الفلسطينيين بأنهم ينبغي ان يقولوا عند الضغط على التوصيلة الكهربائية: اللهم صلي على محمد وآل محمد.. فلما حان الوقت قال الفلسطيني وهو يضغط على التوصيلة اللهم صلي على محمد وآل محمد وصحابته أجمعين، فقال اللبناني ليس كل الصحابة، فدخل الفلسطينيون مع اللبنانيين في عراك، فجاء الطاقم الإيراني مستفسرا، وعندما عرف ما دار، جمع الطرفين وقال، بل اللهم صلى على محمد وآل محمد وصحابته آجمعين، وطلب من اللبنانيين القيام لإصلاح الأمر، وطلب السماح من إخوانهم الفلسطينيين.. أكد لي هذا المجاهد انه‮ ‬يمنع‮ ‬في‮ ‬معسكر‮ ‬التدريب‮ ‬ذكر‮ ‬اي‮ ‬نقطة‮ ‬خلافية‮ ‬بين‮ ‬السنة‮ ‬والشيعة،‮ ‬انما‮ ‬فقط‮ ‬التدريب‮ ‬على‮ ‬السلاح‮.‬

ايران تجند كل شيء من اجل القدس وفلسطين، وجماعتنا السنة في تركيا يتصالحون مع اسرائيل ويوقعون معها حلف الأبد، ويجندون عصابات القتل ويزودونها بكل وسائل التخريب لتدمير بلد عربي مسلم سني.. كما فعلت بالأمس دول الخليج "السنية" بالتمهيد للقوات الأمريكية بغزو العراق،‮ ‬وإسقاط‮ ‬حكومته‮ ‬وتدميره‮.‬

نحن ندرك ان ايران لا تتحرك تجاه فلسطين والقدس والعرب من دوافع طائفية، انما من احساس بوحدة المصير ووحدة المسلمين، واننا ندرك ايضا ان قطر وتركيا وسواهما من دول الخذلان لا تتحرك من دوافع طائفية سنية نحو فلسطين وسوريا والعراق، انما بتوافقات مع الغربيين وبتواطؤ‮ ‬مذل‮ ‬للمخططات‮ ‬المعادية‮.‬

نحن نعرف اننا نحن أهل السنة في شعوبنا المستعبدة والمذلولة ليس لنا علاقة بحكام وإدارات تتواطأ مع الأجنبي لتدمير بلداننا.. وهي لا تمثل أهل السنة بحال من الأحوال، كما اننا ندرك ان الأمة اكبر من أهل مذهب مهما عظم شأنهم، وان اختلافنا فيما يخص المذهب مع الشيعة لا‮ ‬يمس‮ ‬بقليل‮ ‬او‮ ‬كثير‮ ‬حقوق‮ ‬ما‮ ‬بيننا‮ ‬من‮ ‬أخوة‮ ‬الدين‮ ‬وواجبات‮ ‬النصرة‮ ‬والتوحد‮ ‬والتآخي‮.‬

لذا فإن ايران المسلمة تتقدم المسلمين اليوم السنة والشيعة سواء في مقارعة اعدائهم، فيما حكومة أردوغان وقطران وعربستان وخيبتستان تخذل المسلمين شيعة وسنة، ولإكمال خذلانها ترتد عليهم، تثير فيهم الفتن.. لذا وجب التفريق على اساس نصرة الأمة والنصح لها لا على اساس الاجتهاد‮ ‬والتنوع‮.‬

نقلاً عن صحيفة "الشروق"