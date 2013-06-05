تركيا، المغرب، و"العدالة والتنمية"

وَاهم من يعتقد بأن حزب "العدالة والتنمية" التركي هو القوة السياسية والمشروع الحزبي الوحيد الذي يقود الدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات الخارجية لدولة تركيا، وخاصة في علاقة بحضورها المتزايد في المجال الشرق الأوسطي وبشمال إفريقيا، وسعيها إلى الاضطلاع بأدوار بارزة في السياسة الدولية بهذه المنطقة، وخلق امتداد جديد لقوتها الاقتصادية الصاعدة ومنتوجها الثقافي والإعلامي الداعم والممهد لمشروعها التوسعي.

صحيح أن حزب "العدالة والتنمية" هو من يتولى حاليا تدبير الشأن الحكومي ببلاد الأناضول، وفريقه السياسي يطبع ببصمته الواضحة هذا المشروع التركي، لكن من الواضح أنه من وراء هذا المشروع الاقتصادي والسياسي والثقافي والإعلامي، واستراتيجيات تحقيقه وتنفيذه وإطار امتداده، من ورائه "انتلجنسيا" تركمانية أعمق وأكبر من فئة أو نخبة حزبية بعينها أو توجه أيديولوجي واحد، نخبة تخطط وتنفذ مشروعا وطنيا طموحاً...

بل أن دور ووظائف حزب "العدالة والتنمية"، وحتى وصوله إلى رئاسة الحكومة – وليس في هذا القول أي انتقاص من العملية الديمقراطية التي تجسد في جميع الأحوال لعبة سياسية- هي جزء من هذا المشروع الكبير الذي يسعى من خلاله التركمان إلى الرقي بوطنهم وتقوية وتطوير اقتصاد بلادهم الصاعد عبر ولوج أسواق كبرى وجديدة، موظفين في ذلك في الظرف الراهن، إمكانيات العمل والتقارب السياسي و"المشترك التاريخي" مع بلدان "العالم الإسلامي" خاصة بمنطقة شمال إفريقيا، وكذا عبر تعزيز حضورهم الثقافي والإعلامي مما يمنحهم إمكانية التأثير في الوجدان الجمعي لتلك البلدان وتشكيل الرغبات والأذواق وإثارة المتخيل وتشكيل أفق الانتظار المجتمعي والشعبي، بهدف تهيئة وإرساء عمق حيوي يخدم المصالح القومية التركية، الاقتصادية والسياسية بشكل خاص.

من الواضح أن استراتيجية هذا التوسع وتحقيق المطمح التركماني تنطلق من وصول الحزب "الإسلامي" إلى رئاسة الحكومة في دولة تركيا العلمانية، ودعمه لحركة الإسلام السياسي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتحالفه الواضح مع "المشروع الإخواني" العابر للبلدان بتزامن مع دعم الحراك الديمقراطي والتغيير السياسي الذي تطمح إليه شعوب المنطقة، ومساندة منقطعة النظير للقضايا الإسلامية المثيرة للوجدان الفردي والجمعي في هذه المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية وحصار غزة، وتوظيف مقولات من قبيل "العثمانيون الجدد"، و"الإسلاميون العصريون" ووصفات "الموضة الإسلامية" و"السياحة الإسلامية" و"البنوك الإسلامية"، ناهيك عن غضبة أردوغان الشهيرة في منتدى دافوس.

والخلاصة أنه سواء تعلق الأمر بالشعارات الإسلامية أو بالتضامن الاستعراضي مع القضايا العادلة أو بتوظيف جمال نجوم ونجمات الإغراء الدرامي والتلفزي، فكلها مفاتيح مشروعة لولوج هذا الفضاء النامي والسوق الواعدة التي يمكن أن تعوض لتركيا انحسارها حتى لا نقول فشل مشروعها في دخول دائرة الاتحاد الأوروبي.

لقد دام مسلسل سعي دولة تركيا لولوج الاتحاد الأوروبي سنوات عديدة، حاولت خلاله الاستجابة للشروط التي يشترطها الاتحاد لولوج مجاله السياسي والاقتصادي الذي تحلم تركيا بالاستفادة من كل فرص النماء والتطور الاقتصادي والعولمي التي يعد بها. لكنها لم تستطع أن تستجيب لكل الشروط التي وضعها الاتحاد للانضمام إلى صفوفه، حيث أكد هذا الأخير في إحدى بياناته الأخيرة سنة 2013 على أنه يتابع بأسف كبير، ورغم دعواته المتكررة، رفض تركيا الالتزام بكل واجباتها.

وأضاف البيان بأن تركيا لم تقم بأية خطوة في اتجاه تطبيع علاقاتها مع جمهورية قبرص، علما أن ما يسمى بالجمهورية التركية لشمال قبرص التي احتلتها تركيا منذ 1974 غير معترف بها من طرف المنتظم الدولي، هذا بالإضافة لقضية الحقوق الثقافية والسياسية للمواطنين الأكراد والتي لا تزال الدولة التركية تتعامل معها بكثير من التصلب. لذلك فلم يكن مستغربا، كما أكد بيان الاتحاد الأوروبي، أن حوالي 17 فقرة من بين 35 فقرة التي يتضمنها عقد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هي موقوفة لأسباب سياسية.

لهذا، وأمام الصعوبات الكبيرة ذات الطابع السياسي التي تحول دون انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، والتي تأكد الأتراك من حجمها وعدم تناغم مصالحهم مع الاستجابة لها، كان من الطبيعي أن تتغير وجهة النظر وأفق التفكير والتوسع والبحث عن البديل، حيث تشكل الدول النامية والسائرة في طريق الديمقراطية، الأسواق والفضاءات السهلة التي يمكن ولوجها دون شروط سياسية وديمقراطية، حيث لا يتطلب الأمر سوى قليل من المجاملة والعزف على المشاعر، وضمان حد أدنى من تبادل المصالح السياسية خاصة بما يضمن مصالح بعض الفئات الحاكمة، ومن القبول الشعبي والثقافي، لتفتح أبواب هذه البلدان على مصراعيها للمشروع القومي التركماني. ومما يزيد المهمة يسرا انعدام نخب سياسية عقلانية في البلدان المستهدفة كما هو الحال بالنسبة للمغرب، وغياب التفكير الاستراتيجي لديها خصوصا في حالة حزب"العدالة والتنمية" المحلي الذي يكفي تتبع تصريحات ومواقف بعض قيادييه لاكتشاف قدر كبير من السذاجة واللاعقلانية في فهم حقيقة "النموذج التركي" وتجربته السياسية.

لا شك أن النموذج التركي لافت للانتباه، ويستحق الاحترام إذ ينم عن رغبة كيان وطني قرر النماء والتطور، وشعب يغلب مصالحه الوطنية ويعي كيف يتحرك العالم، ويسعى لاستثمار كل مقدارته وتوظيف كل الفرص المتاحة أمامه بكل عقلانية وبراغماتية بعيدا عن منزلقات الانبهار وأسطرة الآخر والشعارات الرنانة والقرارات المبنية على "سياسية العواطف" والإيديولوجيات الميتة التي لازالت، للأسف ترهن كثير من "نخبنا" وترهن معها مصيرنا التنموي وإقلاعنا الحضاري.

فألم يحن الوقت للتفكير بالجدية الازمة والحس السياسي والثقافي الإستراتيجي، في ممكنات تطوير الكيان المغربي وتصحيح وتدارك مختلف الأعطاب التاريخية والخيارات الهوياتية والعوائق السياسية التي تكبل انطلاقته السياسية والاقتصادية والحضارية، وذلك من أجل بلورة "كيان مغربي" قائم الذات، يوظف مقوماته الذاتية الواعدة وتميزه الحضاري واختلافه الثقافي والوطني، في المستقبل؟ وهل استطاع المغرب أن يشكل "انتلجنسيا" كفئة متعددة الاختصاصات وقادرة على التخطيط الاستراتيجي لتطور سياسي واقتصادي وثقافي فعلي يفضي بالبلاد إلى وضع ديمقراطي وتنموي مريح؟ وكيف يمكن تجديد وتطوير النخب الحزبية المهترئة، وجعلها تعيد النظر في مشاريعها الإيديولوجية المتكلسة، وتنمي كفاءاتها السياسية والتدبيرية، للمساهمة في بناء وتحقيق مشروع مغربي كبير بهذه الأهمية والحس المستقبلي؟

نقلاً عن صحيفة "هسبريس"