سلال يلوم الصحافة على تعمد "الإثارة" في مرض بوتفليقة

دعا رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال الصحافة الجزائرية إلى عدم التركيز على مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الموجود في فرنسا للعلاج منذ شهر ونصف، مؤكداً "ليس لدينا ما نخفيه".

وقال سلال في كلمة أمام وزراء ومسؤولي الاتصال في المؤسسات الحكومية بمناسبة ندوة حول الاتصال المؤسساتي "ليس لدينا ما نخفيه ولا يجب أن نخاف (...) وعلى كل المسؤولين أن يعملوا بكل شفافية ويعلنوا كل ما لديهم من معلومات للصحافة". وتابع "أنا لا أفهم لماذا يخافون".

وبخصوص مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الموجود في المشفى العسكري "ليزانفاليد" بباريس، قال سلال "أنا لا أفهم بكل صراحة كيف أن بعض الرؤساء يعالجون في فرنسا منذ أسابيع ولا أحد يتكلم عنهم إلا الرئيس بوتفليقة"، دون أن يذكر أي رئيس آخر بالاسم.

وقال سلال "توصلنا إلى درجة أننا عندما نعلن شيئاً رسمياً نجد من يكذبنا"، في رده على الأخبار التي تصدر في كل مرة عن تدهور حالة بوتفليقة رغم تأكيده شخصياً بأن "الرئيس بخير ويتابع الملفات الهامة يومياً مع الحكومة".

ووجه سلال تعليمات إلى المسؤولين الحاضرين بتقديم التسهيلات للصحافيين حتى يقوموا بعملهم، وأشار إلى أن "المشكل ليس في الصحافي ولكن في من يزود الصحافي بالمعلومة".

وعلّق على عنوان الندوة "الاتصال المؤسساتي" التي حضرها مختصون في الاتصال بقوله "المؤسسات في واد والاتصال في واد"، داعياً إلى تحسين الأوضاع.

ويواجه الصحافيون صعوبات كبرى للحصول على المعلومات في الجزائر، كما أنه لا يسمح للصحافة الخاصة والأجنبية بتغطية الكثير من النشاطات الرسمية بما فيها نشاط رئيس الوزراء نفسه.

والرئيس الجزائري دخل المستشفى العسكري فال دو غراس في 27 أبريل/نيسان إثر إصابته بجلطة دماغية صغيرة حسب السلطات الجزائرية، ثم نقل في 21 مايو/أيار إلى مستشفى ليزانفاليد "لمواصلة نقاهته"، حسب وزارة الدفاع الفرنسية.

وفي حين تنتهي ثالث ولاية للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، في 2014 تعالت أصوات أحزاب المعارضة لإعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة، وفقاً للمادة 88 من الدستور بسبب "عجز الرئيس عن أداء مهامه".