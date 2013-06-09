استقالة رئيس أركان الجيش الليبي بسبب أحداث بنغازي

أفاد مراسل "العربية" في ليبيا بأن المؤتمر الوطني الليبي قبل إستقالة رئيس الاركان الليبي اللواء يوسف المنقوش، على خلفية التوتر الأمني في بنغازي والذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت وكالة الانباء الليبية الاحد ان ما لا يقل عن 31 شخصا قتلوا واصيب اكثر من 100 بجروح السبت في بنغازي (شرق) في مواجهات بين كتيبة ثوار سابقين ومتظاهرين.



ونقلت الوكالة عن مصدر في مستشفى الجلاء في بنغازي ان "ثلاثة اشخاص توفوا متأثرين بجروحهم صباح الاحد ما يرفع حصيلة المواجهات الى 31 قتيلا"، وكانت حصيلة سابقة تحدثت مساء السبت عن سقوط 28 قتيلا وحوالى ستين جريح.

وكانت الحصيلة الأولى للمستشفى أشارت إلى وقوع سبعة قتلى و30 جريحاً. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن متحدث باسم الجيش في بنغازي قوله إن الحصيلة هي 11 قتيلاً و38 جريحاً.

وبحسب مراسل وكالة "فرانس برس" في المكان، فإن عشرات المتظاهرين وبعضهم كان مسلحاً، حاولوا السبت طرد كتيبة "درع ليبيا" من ثكنتها، ما أدى إلى وقوع مواجهات بين المجموعتين.

وقال المتظاهرون إنهم يريدون طرد الميليشيات من مدينتهم، ودعوا القوات النظامية إلى الحلول محلها.

وكتيبة "درع ليبيا" مؤلفة من ثوار سابقين قاتلوا نظام معمر القذافي في 2011، وتتبع رسمياً لوزارة الدفاع.

والسلطات الليبية التي تجد صعوبة في تشكيل جيش وشرطة محترفين، تلجأ بانتظام إلى ثوار سابقين لتأمين حدودها أو فصل نزاعات قبلية.

وقال المتحدث باسم كتيبة درع ليبيا، عادل الترهوني، إن خسائر هذه الكتيبة خلال هذه المواجهة كانت قتيلاً وسبعة جرحى.

ودافع الترهوني عن "شرعية" هذه الكتيبة، مؤكداً أنها مرتبطة رسمياً بوزارة الدفاع.

وقال إنه شاهد في البداية تظاهرة سلمية استمرت لبضع ساعات أمام مقر الكتيبة وهي ثكنة سابقة لقوات القذافي.

وقال في حديث لتلفزيون "ليبيا الأحرار" إن "مسلحين اندسوا في التظاهرة وأطلقوا النار على مكاتبنا وألقوا قنابل".

من جهته، قال علي الشيخي، المتحدث باسم قيادة الأركان، إن درع ليبيا هي "قوة احتياط للجيش الليبي"، وإن مهاجمتها توازي "الاعتداء على قوة شرعية".

ووصف العقيد الشيخي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية، الهجوم على كتيبة درع ليبيا بأنه "خطير جداً"، داعياً كل الأطراف إلى ضبط النفس.

وفي تشرين الأول/أكتوبر تمرد سكان في بنغازي على أفراد ميليشيات وطردوا بعضهم من قواعدهم في المدينة.