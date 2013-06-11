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الاشتباكات في شوارع بنغازي

متظاهر ليبي يحمل السلاح أثناء الاشتباكات بين المحتجين وميليشيات درع ليبيا متظاهر ليبي يحمل السلاح أثناء الاشتباكات بين المحتجين وميليشيات درع ليبيا الثلاثاء 2 شعبان 1434 هـ - 11 يونيو 2013
إطارات تحترق أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين والميليشيات الليبية إطارات تحترق أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين والميليشيات الليبية الثلاثاء 2 شعبان 1434 هـ - 11 يونيو 2013
المتظاهرون الليبيون يحاولون الهرب بجانب الإطارات المشتعلة أثناء الاشتباكات بين المحتجين والميليشيات المتظاهرون الليبيون يحاولون الهرب بجانب الإطارات المشتعلة أثناء الاشتباكات بين المحتجين والميليشيات الثلاثاء 2 شعبان 1434 هـ - 11 يونيو 2013
ليبيون يشاركون في تشييع بعض قتلى اشتباكات السبت الماضي ببنغازي ليبيون يشاركون في تشييع بعض قتلى اشتباكات السبت الماضي ببنغازي الثلاثاء 2 شعبان 1434 هـ - 11 يونيو 2013
المشيعون يؤدون صلاة الجنازة بعد دفن ضحايا الاشتباكات المشيعون يؤدون صلاة الجنازة بعد دفن ضحايا الاشتباكات الثلاثاء 2 شعبان 1434 هـ - 11 يونيو 2013
متظاهرون يختبئون خلف سيارة أثناء هجوم الميليشيات الليبية في بنغازي متظاهرون يختبئون خلف سيارة أثناء هجوم الميليشيات الليبية في بنغازي الثلاثاء 2 شعبان 1434 هـ - 11 يونيو 2013
متظاهرون يتبادلون الحديث أمام الإطارات المشتعلة أثناء الاشتباكات في بنغازي متظاهرون يتبادلون الحديث أمام الإطارات المشتعلة أثناء الاشتباكات في بنغازي الثلاثاء 2 شعبان 1434 هـ - 11 يونيو 2013

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