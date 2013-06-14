هل وصلت استراتيجية صناع المناورات السياسوية إلى النفق المسدود؟

يبدو أن المؤشرات بدأت واحدة تلو الأخرى تؤكد بأن الرهان على ورقة تفكيك الأغلبية الحكومية وإضعاف قيادة الحكومة لم تنجح، إذ تبين من خلال عدد من الخطابات السياسية والإعلامية التي صدرت هذا الأسبوع، بأن هذه الرهانات انتهت إلى النفق المسدود، بعد أن تم التعاطي معها من قبل رئاسة الحكومة بحكمة رجال الدولة، إذ بعد انخراط جزء لا بأس به من النخبة السياسية والإعلامية وحتى الأكاديمية في لعبة الخلط والالتباس، انتصرت في الأخير الشرعية السياسية والدستورية، وبدأت عدد من الأصوات تراجع مواقفها، وتستعمل نفس المنطق الذي كانت قيادة الحكومة تحتج به من كون الانسحاب لا يكون انسحابا إلا من خلال تفعيل مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وأن مغرب ما بعد فاتح يوليوز لا يقبل منطق الانسحاب من غير انسحاب أو استعمال فصول من الدستور محلها المنازعة بين المؤسسات الدستورية، وليس مجرد الخلاف بين فاعلين سياسيين داخل أغلبية حكومية.

الآن، بعد كل هذه المناورات التي حاولت خلق المعارضة من داخل الأغلبية الحكومية، وبعد أن تم الفشل في تأهيل و "صناعة" المعارضة من خارج لمواجهة حكومة عبد الإله بن كيران، وبعد جهود تأليب الجميع ضد الحكومة: معارضة، ورجال أعمال، ومعطلين، ونقابات، وقضاة ومحامين وغيرهم. بعد كل ذلك، ما الذي حققه صناع هذه الأجندات؟

المؤكد بأن الخاسر الأكبر من كل ذلك هو المغرب، لأنه خسر زمنه السياسي، الذي كان يفترض أن يتم استثماره بشكل أفضل لإنجاز الإصلاحات الأساسية والعمل بشكل جماعي من أجل تغيير الثقافة السياسية التي واكبت زمن ما قبل فاتح يوليوز.

المؤسف أن صناع هذه المناورات البئيسة، كانوا لا ينظرون إلا لهدف واحد هو إضعاف وإنهاك حكومة عبد الإله بنكيران حتى يمر الوقت، ولا تترك لها الفسحة والإمكانية لإنجاز أي إصلاح يذكر اللهم الاضطرار إلى إنتاج قرارات مؤلمة لإنقاذ اقتصاد البلد من الوقوع حتى تترسخ في ذاكرة الشعب أن هذه الحكومة جاءت لمعاقبة الشعب!.

والواقع، أن هؤلاء نسوا بأن هناك ثمنا وكلفة لهذه المناورات، إذ لا يمكن بأي معيار من معايير الحساب السياسي، أن يتم فرز وعزل رئاسة الحكومة أو حزبه وتوجيه الضربات إليه من غير أن يكون ذلك على حساب الوطن ومصالحه العليا، وهذا بالتأكيد ما حصل، إذ تضرر البلد واقتصاده، وعطلت مشاريعه الإصلاحية، وأضرت بسمعة مؤسساته الدستورية، إذ لم يكن من ثمرات التقدير السيء لصناع هذه الأجندات البئيسة سوى أن أعطوا الفرصة للإعلام الغربي ليشكك في مسار التحولات السياسية وليطعن في المؤسسات الدستورية، وتحديدا المؤسسة الملكية، مع أن هذه المؤسسة تعاملت بحكمة بالغة مع الحدث، ونأت بنفسها بعيدا عن الخلاف الحزبي.

بكلمة، إن الرأسمال الوحيد الذي يمتلكه المغرب اليوم في الداخل والخارج، هو مساره الإصلاحي والإرادة الملكية الداعمة له، مما يعني أن السلم الاجتماعي الذي وفره الملك بمبادرته الإصلاحية الجريئة، ونجحت الحكومة في تحقيقه نسبيا، وثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية في المغرب، كل ذلك رهين بهذا الرصيد، وأن أي محاولة لتبديده عبر الاحتكام إلى الحسابات السياسوية الضيقة لن يكون بإمكان صناع هذه المناورات حصر أثره فقط في إنهاك الحكومة، بل قد يؤدي ذلك إلى إدخال المغرب إلى المجهول.

نقلاً عن صحيفة "هسبريس"