قوات الجيش تطيح بمسلح من القاعدة شرقي الجزائر

أعلنت قوات الجيش الجزائري القضاء على مسلّح ينتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ولاية تيزي وزو، شرقي الجزائر.

وأطاحت قوات الجيش بالإرهابي الذي يبلغ من العمر الـ40 سنة في كمين نصبته في منطقة غابية، تتحرك فيها مجموعة مسلحة منذ فترة.

واسترجعت قوات الجيش خلال العملية قطعة سلاح كلاشينكوف وهواتف محمولة كانت بحوزة مسلح القاعدة، الذي نقلت جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "تيزي وزو" لتحديد هويته.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة (جنوبي الجزائر) مسلحاً كان ينشط ضمن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق الارهابي (ن-ح ) البالغ من العمر 28 سنة، بعدما وجهت اليه المحكمة تهمة تكوين جماعة إرهابية مسلحة.

وكان الإرهابي المُدان الذي التحق بصفوف الجماعات الإرهابية بعد أن تخلى عن دراسته الجامعية، قد هاجم برفقة مجموعة تتكون من أربعة أشخاص، منزل في قرية ريفية واستولوا على بندقية وأموال ومؤونة.

وأجلت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية البتّ في قضية سبعة ارهابيين، كانوا قد حاولوا عام 2010 إعادة بعث خلية إرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات الدولة في منطقة براقي في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، وكانت الخلية تسعى لتجنيد الشباب للالتحاق بالجماعات الإرهابية التي تنشط في العاصمة وشرقي الجزائر.