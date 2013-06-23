قاعدة المغرب الإسلامي تؤكد سلامة 8 رهائن أوروبيين

أكد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في بيان نشرته مواقع جهادية إن الرهائن الأوروبيين الثمانية المحتجزين لديه "سالمون"، مشيرا إلى أنه سيبث "قريبا" شريط فيديو يظهر فيه الرهائن جميعا أحياء، بحسب تقرير إخباري، الأحد 23 يونيو/حزيران.

وقال التنظيم في بيان نشرته، السبت، "مؤسسة الأندلس للإنتاج الإعلامي"، الناطقة باسمه، وتناقلته مواقع جهادية عدة، "نود أن نطمئن عائلات وأهالي الرهائن على سلامة أبنائهم (...)، وسوف نبث قريبا إن شاء الله شريطا مصورا جديدا يظهر فيه الرهائن الفرنسيون الخمسة- بعد مقتل سادسهم كما أكدنا سابقا- وكذا الرهائن الأوروبيون الثلاثة أيضا".

ويحتجز التنظيم، إضافة إلى الفرنسيين الخمسة، 3 رهائن أوروبيين آخرين من الجنسيتين الإسبانية والإيطالية.

وأضاف البيان "بالرغم من أننا ولقرابة ثلاث سنوات كنا منفتحين على المفاوضات، وكانت مطالبنا واضحة ومشروعة، إلا أنها قوبلت بالرفض تارة والتعامي واللامبالاة والاستفزاز من طرف الحكومة الفرنسية تارة أخرى".

وأوضح التنظيم أنه سيبث الشريط "لنؤكد لهذه العائلات رغبة التنظيم في سلامة هؤلاء الرهائن وحرصه على عودتهم سالمين إلى أهلهم وذويهم، مقابل تحقيق مطالبنا المشروعة المعلومة للحكومة الفرنسية".

وبمناسبة مرور ألف يوم على اختطاف الرهائن الفرنسيين في منطقة الساحل الإفريقي، شهدت عدة مدن فرنسية، السبت، تجمعات لأهالي المخطوفين طالبوا خلالها بالإفراج عن أبنائهم.