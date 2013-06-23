مقتل قيادي في تنظيم التوحيد والجهاد في جنوب الجزائر

قتلت قوات الجيش الجزائري قيادياً في حركة التوحيد والجهاد الناشطة غرب إفريقيا يدعى أبو الوليد الصحراوي في منطقة صحراوية بولاية آدرار جنوب الجزائر.

وقال مصدر أمني، إن "قوات الجيش تمكنت من القضاء على أبو الوليد خلال عملية تتبع آثار قافلة من السيارات رباعية الدفع، التي قطعت المنطقة في عمق صحراء تنزروفت، قبل أن تفاجأ بوجود مجموعة مسلحة تتكون من أربعة أشخاص.

وذكر نفس المصدر، أن قوات الجيش تمكنت خلال نفس العملية من إلقاء القبض على ثلاثة مسلحين، واسترجعت أربعة قطع من الأسلحة وذخائر ووثائق هامة، كما لم يعلن عن موقع أبو الوليد صحراوي في التنظيم الإرهابي، لكن مصادر أشارت إلى أنه قد يكون المتحدث باسم التوحيد والجهاد.

وتبنى تنظيم التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا سلسلة تفجيرات انتحارية، استهدفت السنة الماضية مراكز أمنية في مدنية ورقلة، وتمنراست جنوب الجزائر، كما يحتجز لديه منذ مارس 2012 ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين، اختطفهم من القنصلية الجزائرية في مدينة غاو شمال مالي، رفقة أربعة دبلوماسيين آخرين، أخلى سبيل ثلاثة منهم، وأعدم آخر في أغسطس الماضي.

وتحاول قوات الجيش والأمن الجزائرية تشديد مراقبة الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر وليبيا، ومنع أي اختراق من قبل المجموعات المسلحة، التي تبحث عن منافذ للتسلل، هروبا من مطاردة القوات الفرنسية لها في شمال مالي.