زواج سجينين يقضيان عقوبة الحبس المؤبد في سجن تونسي

سمحت إدارة سجن الناظور، التابع لولاية بنزرت شمال تونس، لسجنين يقضيان عقوبة السجن مدى الحياة بالزواج والإقامة معاً داخل السجن.

ونقلت مواقع إخبارية محلية تونسية عن الإدارة العامة للسجون، أنها وبتنسيق مع وزارة العدل التونسية قد سمحت بتنظيم حفل زفاف لسجينين يقضيان عقوبة السجن المؤبد داخل سجن الناظور، بعد أن تقدما بطلب في الغرض إلى النائب العام .

وأضافت أن مراسم الزواج ستقام مساء الثلاثاء، داخل إحدى قاعات السجن، وسيكون حفلاً رسمياً ستشرف عليه وزارة العدل التونسية بحضور عدد من رفاق الزوجين داخل السجن، مشيرة إلى أن الزوجين قد تعرفا على بعضهما قبل الدخول إلى السجن، كما حصلت العروس على تصريح لزيارة زوجها في زنزانته بعد إتمام إجراءات عقد القران.

يذكر أن أحد السجناء المحكومين بالمؤبد والبالغ من العمر 47 سنة، قد اجتاز من داخل سجنه في ولاية المهدية، على الساحل الشرقي، امتحان البكالوريا، شعبة الرياضيات، بداية الشهر الحالي، كما وعدته إدارة السجن بتمكينه من مواصلة دراسته الجامعية في حال نجاحه، رغم قسوة العقوبة التي أمضى منها أربعة عشر سنة حتى الآن.

وفي سياق متصل، عبّر نشطاء في مكافحة عقوبة الإعدام في تونس عن ارتياحهم بعد تحسن ظروف إقامة المساجين المحكومين بالإعدام، بعد السماح لهم بالزيارة والإقامة في شكل مجموعات بدل السجن الانفرادي.

يذكر أن 123 سجينا في تونس يواجهون عقوبة الإعدام اليوم، رغم مصادقة الحكومة التونسية على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتجميد تنفيذ هذه العقوبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يشار إلى أن عقوبة الإعدام تطبق في تونس منذ 1956 تاريخ الاستقلال وقد نفذ منها أكثر من 100 حكم إعدام في حقبة الزعيم الحبيب بورقيبة و6 أحكام بالإعدام في حقبة بن علي.