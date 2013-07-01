المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ينجح في اختيار رئيس له

نجح مسلمو فرنسا أخيراً في اختيار رئيس لـ"المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، حيث حصل عميد المسجد الكبير في باريس، دليل بوبكر، على غالبية أصوات أعضاء مجلس إدارة هذه الهيئة، رغم انقساماتهم العميقة.

ويخلف بوبكر، ذو الـ72 عاماً، المغربي محمد موسوي الذي غادر منصبه قبل سنة من انتهاء ولايته الثانية لإفساح المجال أمام تطبيق إصلاحات ترغب بها السلطات الفرنسية.

وسيترأس بوبكر المجلس لسنتين، قبل أن يفسح المجال أمام أنور كبيبش، من "تجمع مسلمي فرنسا" المقرب من المغرب، على أن يتسلم الرئاسة عام 2017 التركي أحمد أوغراس من "مجلس المسلمين الأتراك في فرنسا".

يذكر أن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" تأسس عام 2003 بمبادرة من السلطات الفرنسية، وتحديدا من قبل الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، عندما كان آنذاك وزيرا للداخلية، بهدف إنشاء هيئة تمثل نحو أربعة ملايين ونصف مليون مسلم يعيشون في فرنسا.

وسبق لبوبكر، عميد مسجد باريس الكبير الذي يعتبر واحدا من أكبر ثلاث جمعيات مسلمة في فرنسا، أن تسلم رئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لولايتين بين العامين 2003 و2008، لكن دون المرور بعملية انتخابية.

يذكر أن الوفد الجزائري كان قد انسحب من اجتماع الأحد الماضي المخصص لاختيار رئيس للمجلس بسبب وجود "تحالف استراتيجي بين المغاربة والأتراك ضد الجامع الكبير في باريس"، حسب ما أوضحه لـ"العربية.نت" رئيس مرصد معاداة الإسلام والمسلمين عبد الله زكري.