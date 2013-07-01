إحباط عمليتين إرهابيتين عبر زرع قنابل شرقي الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين، عن إحباط عمليتين إرهابيتين عبر زرع قنابل تستهدف دوريات للجيش في منطقة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو شرقي الجزائر.

وتلقت مصالح الأمن معلومات حول تحضير إرهابيين لزرع قنبلتين في أماكن محددة، ونجح مختصون في تفكيك القنابل في تفكيك قنبلة أولى زرعت على طريق عام قبل انفجارها.

وقامت السلطات بسحب عناصر أمنية من حاجز أمني، كان مستهدفاً بقنبلة ثانية زرعها إرهابيون، وانفجرت قبل وصول الفريق المختص في التفكيك، دون حدوث خسائر.

وتنشط عدة مجموعات مسلحة تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل شرقي الجزائر، وتقوم بزرع قنابل وألغام على الطرق التي تمر عبرها الدوريات العسكرية وقرب الحواجز الامنية، وتفجيرها عن بعد.