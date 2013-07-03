لافروف: وضع ليبيا يشكل تهديداً إرهابياً على دول الجوار

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في ليبيا بات يشكل تهديداً إرهابياً صريحاً على دول الجوار، بما فيها الجزائر والمنطقة بشكل عام، والسبب في ذلك الانتشار الكبير وغير المراقب للأسلحة، خاصة بعد الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له الموقع الغازي بعين أمناس جنوبي الجزائر شهر يناير المنصرم.

وطالب لافروف، في حوار نشرته اليوم صحيفة "الخبر" الجزائرية "بضرورة التطبيق الكامل للقرار 2017، الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمقترح من طرف روسيا بهدف الحد من انتشار السلاح الليبي الذي بات يستغل في تهديد استقرار أمن كل من الجزائر، ومالي ومنطقة الساحل ككل.

ووصف مسؤول الدبلوماسية الروسية علاقة بلاده بالجزائر بالمتميزة على الصعيد السياسي، ودعا إلى تكثيف التعاون بين شركتي "غازبروم" الروسية و"سوناطراك" الجزائرية في السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين وصل العام الماضي 2.7 مليار دولار.

وأكد لافروف التزام روسيا بتقديم الدعم التقني للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.