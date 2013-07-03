ماجدة الرومي تزور ضريح المناضل شكري بلعيد بتونس

قامت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بزيارة سرية إلى قبر الراحل المناضل في الحركة الديمقراطية الشعبية شكري بلعيد، الذي قتلته أيادي غادرة في 6 من فبراير/ شباط الماضي.

وحرصت الرومي على أن تكون زيارتها بعيدة عن أعين الصحافة، ورافقها في هذه الزيارة شقيقها لطفي الرومي، وبدت الرومي متأثرة جدا وهي تتحدث لشكري بلعيد وطلبت منه أن يسلم على كل شهداء الوطن العربي خصوصا الذين وافتهم المنية وهم يدافعون عن أفكارهم وعن أوطانهم.

ووجهت الرومي رسالة إلى الشهيد بلعيد جاء فيها: "أنت متّ في سبيل تونس ومن حقك على الشعب التونسي أن تبلغ هذه البلاد السلام والأمن".

وأضافت، "أنا كلبنانية أقول لروح شكري بلعيد سلامي الى شهداء الحرية شهداء لبنان كما أخبره أن دماءه لن تذهب هدراً وأن روحه سترفرف دائماً فوق هذه الأرض الطيّبة فشكري بلعيد رمز لكل شهداء الحرية".

وتابعت القول، "لقد احتضنتني تونس أيام الحرب على لبنان في بداية الثمانينيات، ولن أنسى فضلها علي طالما حييت، وأنا اليوم بينكم لأؤكد أني في أتم الاستعداد للغناء طيلة حياتي من أجل تونس قلبي وروحي وصوتي فداء لهذه الأرض".

يذكر أن ماجدة الرومي تزور تونس حاليا للإشراف بنفسها على تحضيرات حفلها في مهرجان قرطاج في الـ5 من أغسطس القادم، وبعد زيارتها الى مقبرة الجلاز، حرصت الرومي أن تزور أيضا مستشفى الأطفال "باب سعدون" في قلب العاصمة حيث التقت بمجموعة من الأطفال المرضى ووزعت عليهم بعض الهدايا التعبيرية.

وستغني ماجدة الرومي على مسرح مهرجان قرطاج في إطار الدورة الـ 49 وسيصاحبها في الحفل اركسترا سنفونية تونسية قلبا وقالبا ولذلك حرصت الرومي على القدوم قبل حفلها للإشراف بنفسها على سير التدريبات الخاصة بأغانيها ومن المتوقع أن تفاجئ الرومي جمهورها التونسي بأغنية جديدة تتعلق بالثورة.