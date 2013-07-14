الوعاظ المغاربة يحيون ليالي رمضان في أغلب دول أوروبا

أرسلت وزارة الأوقاف المغربية، بحلول شهر رمضان المبارك، عشرات الأئمة والمرشدين والمرشدات إلى بعض الدول الأوروبية، من أجل التوعية الدينية للجاليات المغربية وغيرها في مساجد هذه البلدان، والمحافظة على تديّن أفرادها وربطهم بالوطن والهوية المحلية.

ودأب المغرب سنوياً على إرسال الوعاظ والواعظات وقراء القرآن لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل بقراءاتهم في صلاة التراويح في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا، وهو الأمر الذي يبتهج له آلاف مغاربة العالم رغم وجود بعض النواقص والسلبيات.

واستقبلت المراكز والجمعيات الإسلامية في كل من فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وغيرها، قبل أيام قليلة، عشرات المرشدين والمرشدات الدينيات الذين شرعوا في تأدية مهامهم التي تتلخص في تقديم الدروس والخطب الوعظية، والإجابة عن الإشكالات الدينية التي تعترض أفراد الجاليات.

وقال صالح الشلاوي، رئيس تجمّع مسلمي بلجيكا، في تصريحات لـ"العربية نت"، إن مسلمي بلجيكا على سبيل المثال استقبلوا هؤلاء الوعاظ والمرشدين الدينيين ذكوراً وإناثاً بحفاوة بالغة، لحاجتهم وتعطشهم لمن يريهم دينهم، حفاظاً على الإسلام المعروف باعتداله ووسطته.

وأضاف الشلاوي أن الواعظين والمرشدين مدعوون إلى احترام القوانين السائدة في البلد الذي يستقبلهم، وأيضاً مراعاة الاختلافات المذهبية بين مسلمي الجاليات المختلفة، مشدداً على أن تركيز الوعاظ ينبغي أن ينصبّ على تقريب المثل والقيم العليا التي توجد في الدين الإسلامي، ونشترك فيها مع كل بني البشر.

واعتبر محمد بن بشير، الواعظ بالمساجد، أن حاجة الجالية المغربية بالخارج إلى وفود الوعاظ والمرشدين وقراء التراويح حاجة ضرورية، حتى لا ينقطع الخيط الناظم الذي يصل مواطني الداخل بالخارج، عبر نمط الإسلام المغربي الذي عُرف تاريخيا بكونه أشعري العقيدة ومالكي المذهب.

واستطرد الواعظ، في تصريحات لـ"العربية نت"، أن الجالية المغربية في عدد من دول أوروبا تحتاج، خاصة في الشهر الكريم، إلى من يعلمهم أمور دينهم دون تشدد ولا مغالاة، وهو ما يتيحه إرسال وزارة الأوقاف وفود المرشدين والمرشدات إلى هناك كل سنة.

وعلى الجانب الآخر، تنتقد بعض الجهات تجربة إرسال وفود الوعاظ الدينيين إلى أوروبا لما اعترتها في السنوات القليلة الأخيرة من شوائب ونواقص، لعل أبرزها ما أثير بخصوص ضعف المستوى العلمي لعدد من المرشدين المبعوثين، وأيضاً تهافت بعضهم في البلاد الأوروبية على عطايا أفراد الجاليات المغربية.