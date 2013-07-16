اغتيال أحد قادة الجيش الليبي في مدينة درنة

اغتيل قائد لواء في سلاح الجو الليبي، مساء الاثنين، في مدينة درنة شرق ليبيا، كما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

وقالت الوكالة إن العقيد فتحي علي العمامي، آمر مكتب البحث والإنقاذ، التابع لرئاسة الدفاع الجوي الليبي في مدينة درنة شرق ليبي،ا اغتيل مساء الاثنين في هذه المدينة.

وأضافت أن أشخاصاً على متن سيارة أطلقوا النار على الضحية بينما كان يفتح متجره لبيع الحلي.

ويأتي هذا الاغتيال في اليوم السادس من شهر رمضان الذي تميز بحالة من الهدوء في ليبيا.

وفي مارس/أذار قتل مسلحون القاضي محمد إبراهيم هويدي، رئيس غرفة الجنايات لدى خروجه من مباني محكمة الاستئناف في درنة.

والشرق الليبي مهد الثورة ضد العقيد معمر القذافي في 2011، كان في الأشهر الأخيرة مسرحاً لعدة تفجيرات وموجة اغتيالات وهجمات استهدفت قضاة وعسكريين وشرطيين خدموا في ظل نظام القذافي.

ونفذت أعمال ضد المصالح الغربية يعود آخرها إلى الخامس من يوليو/تموز، محاولة اغتيال القنصل الفخري لفرنسا في بنغازي (شرق ليبيا) جان دوفريش.

وﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻟﯿﺒﯿﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﯿﺲ الماضي، ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﯿﺎل ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ، ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺎﻣﺮ، ﻟﺤﻈﺔ ﺧﺮوﺟﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻹﻣﺪاد اﻟﻠﯿﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﻮاﺑﺔ "ﺣﺎﺟﺰ" اﻟﺠﺒﺲ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر أﻣﻨﯿﺔ ﻟﯿﺒﯿﺔ، إن ﺳﯿﺎرة ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ ﺑﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ الذي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻗﺎدة اﻟﺜﻮار اﻟﻠﯿﺒﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻣﻊ ﺛﻮار ﺟﺎدوا ﺑﺎﻟﺠﺒﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ.

وخلال يوليو/حزيران الجاري، استهدف "هجوم مسلح" من مجهولين في أحد أحياء مدينة بنغازي، قائد المنطقة الشرقية في جيش برقة، العقيد حامد الحاسي واثنين من حراسه، وأصيب قائد المجلس العسكري في برقة (الجناح العسكري لأنصار الفيدرالية في شرق ليبيا) خلال محاولة الاغتيال، فيما لقي حارساه مصرعيهما.